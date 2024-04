Wissenschaftler unterstützen Hungerstreik im Berliner Regierungsviertel

Der Hungerstreik zweier Ingenieure im Berliner Regierungsviertel mit dem Slogan „Hungern bis ihr ehrlich seid“ wird von zwei Wissenschaftsvereinigungen unterstützt. So wollen in dieser Woche mindestens 15 Wissenschaftler von „Scientist Rebellion“ in einen zeitlich begrenzten solidarischen Hungerstreik treten. Dies teilten Unterstützer der beiden Hungerstreikenden am Dienstag in Berlin mit.

In Sichtweite des Kanzleramtes wollten sie als „Mahnmal für die bisherige Ignoranz der Regierung gegenüber der wissenschaftlich erwiesenen Bedrohung der Klimakatastrophe hungern“, hieß es

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Tagesspiegel / 🏆 42. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Für mehr Klimaschutz : Hungerstreik im Berliner RegierungsviertelDer Spreebogenpark gegenüber dem Kanzleramt in Berlin ist seit Montag Schauplatz eines Hungerstreiks. Zwei Ingenieure und Klimaschutz-Aktivisten fordern von der Regierung eine radikale Kehrtwende.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Hungerstreik im Berliner Regierungsviertel: Weiterer Klimaaktivist zieht nachUnter dem Motto „Hungern bis ihr ehrlich seid“ wollen Aktivisten die Bundesregierung zum Handeln bewegen – mit drastischen Mitteln.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

„Erinnert mich an die Berliner Mauer“: Empörung über Einzäunung am Berliner FlughafenseeInnerhalb weniger Tage hat der Bezirk einen Zaun am Nordufer des beliebten Flughafensees errichten lassen. Offiziell zum Schutz der Natur und der Anwohner. Die wiederum fordern einen Baustopp.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Nach Betrugsvorwürfen gegen die Regierung: Serbiens Opposition tritt in den HungerstreikVor allem in Belgrad wurde wohl massiv gefälscht, die EU zeigt sich empört. Selbst der Staatspräsident denkt öffentlich an Neuwahl. Freilich aus andern Gründen als die Opposition.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

„Club Zero“ im Kino: Hungerstreik der letzten GenerationEssensverzicht für eine bessere Welt. Jessica Hausners „Club Zero“ handelt von einer Diät-Sekte an einer teuren englischen Privatschule. Ist das Sozialsatire oder ein Horrorfilm?

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Wissenschaftler entdecken seltsamen Planeten mit kochenden OzeanenEin nur 70 Lichtjahre entfernter Planet hat die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler auf sich gezogen. Eine Gruppe von Astronomen entdeckte den Planeten anhand von Daten, die sie mit dem James-Webb-Weltraumteleskop gesammelt haben.

Herkunft: WinFuture - 🏆 67. / 61 Weiterlesen »