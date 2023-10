Wissenschaft: Mehr als 30.000 Besucher bei Silbersalz-Festival in Halle

Die sechste Ausgabe des Wissenschafts- und Medien-Festival Silbersalz in Halle ist nach Angaben der Veranstalter mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Mehr als 30.000 Besucherinnen und Besucher hätten an fünf Tagen 80 Veranstaltungen erlebt, teilte die Documentary Campus gGmbH am Montag, einen Tag nach Ende des Festivals, mit. Unter dem Motto"Ich sehe was, was du nicht siehst ..." habe es Vorträge, Filme, Diskussionen, Kunst und Musik gegeben.

Das diesjährige Silbersalz-Festival zielte auf Wahrnehmung und Entdeckungen ab, wie es hieß. Im Mittelpunkt habe ein leeres Kaufhaus in der Innenstadt Halles gestanden. Auch die Leopoldina, das Planetarium und die Moritzburg seien Orte für Ausstellungen, Filmvorführungen, Foren, Gesprächsrunden und Wettbewerbe gewesen.

Das Silbersalz-Festival will laut den Initiatoren "Menschen aus der Mitte der Gesellschaft für wissenschaftliche Debatten begeistern". Es wurde 2018 von der Robert Bosch Stiftung und dem Documentary Campus ins Leben gerufen. Es gehe es um "Wissenschaftskommunikation auf eine anschauliche und unterhaltsame Art". Silbersalz sei das bedeutendste Festival seiner Art in Deutschland, hieß es. headtopics.com

