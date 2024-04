Wisente in Nordrhein-Westfalen: Gescheiterter Naturschutz

Das Modellprojekt frei lebender Wildrinder in Nordrhein-Westfalen ist gescheitert. Ein Kompromiss zwischen den Interessen von Bauern und Tiere n wäre möglich gewesen. Der grüne Landesumweltminister Olilver Krischer und der Kreis Siegen-Wittgenstein haben die wilden Tiere nach über zehn Jahren Leben in Freiheit in ein Gatter gesperrt.

Wisente Nordrhein-Westfalen Naturschutz Tiere Bauern

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tazgezwitscher / 🏆 26. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nordrhein-Westfalen: Wetter in Nordrhein-Westfalen zunächst freundlichAm Dienstag ist das Wetter in NRW zunächst freundlich. Mit Blick auf die nächsten Tage wird es allerdings wechselhafter.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Nordrhein-Westfalen: Regen zu Beginn der neuen Woche in Nordrhein-WestfalenAktuelle Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Nordrhein-Westfalen: ADAC Nordrhein verurteilt 'Hass und Hetze'Der ADAC Nordrhein hat sich von Antisemitismus, Rechtsradikalismus und Menschenfeindlichkeit distanziert. Die Regionalclub-Vorsitzende unterstrich bei der Mitgliederversammlung die Haltung des Clubs.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Nordrhein-Westfalen: Präses-Wahl der Evangelischen Kirche Westfalen im NovemberVorwürfe, in einem Verdachtsfall sexuell übergriffigen Verhaltens nicht rechtzeitig reagiert zu haben, haben Präses Annette Kurschus das Amt gekostet. Jetzt hat die Westfälische Landeskirche Pläne für die Nachbesetzung.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Nordrhein-Westfalen: Frau prallt mit Auto gegen Wand: Lebensgefährlich verletztAktuelle Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Nordrhein-Westfalen: Kollision: Motorradfahrer stirbt, Sozia schwer verletztAktuelle Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »