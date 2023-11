Wirtschaftsminister wirbt für Tarifbindung bei Tesla in Grünheide

Obwohl Tesla mit 11.000 Beschäftigten größter privater Arbeitgeber in Brandenburg ist, existiert nach wie vor kein Tarifvertrag zwischen den Parteien. Nun wirbt der Wirtschaftsminister für Tarifbindung. Der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat für eine Tarifbindung von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide geworben. "Gute Arbeit bedeutet insbesondere gute Entlohnung", sagte Steinbach am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags in Potsdam.

"Deshalb werben wir nach wie vor für eine solche Tarifbindung." Tarifgebundene Unternehmen - wenn also der Arbeitgeber und die zuständige Gewerkschaft Tarifverträge abschließen - schnitten in Fragen der Entlohnung und Qualität der Arbeitsbedingungen besser ab. "Verordnen kann die Landesregierung allerdings eine Tarifbindung nicht." Dafür müssten das Unternehmen und die IG Metall verhandeln.Tausende E-Autos laufen jede Woche in Grünheide vom Band. In jedem sind Module von weiteren Brandenburger Firmen verbaut. Das macht sich inzwischen im Bruttoinlandsprodukt des Landes bemerkba

