Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal leicht gesunken

Volkswirte und die Bundesregierung rechnen damit, dass die Wirtschaft über das gesamte Jahr gesehen minimal sinken wird. 2024 soll es aber wieder aufwärts gehen.

Umfrageergebnisse zur Bundestagswahl: CDU/CSU vorne, AfD auf 21 ProzentLaut einer aktuellen Umfrage käme die CDU/CSU auf 28,5 Prozent der Stimmen, gefolgt von der AfD mit 21 Prozent. Die SPD erreichte 16,5 Prozent und die Grünen 13 Prozent. Die FDP erhielt 5,5 Prozent, die Linke 5 Prozent und sonstige Parteien 6 Prozent. Die Umfrage wurde zwischen dem 23.10. und dem 27.10. durchgeführt. Weiterlesen ⮕

BIP im Sommer-Quartal um 0,1 Prozent gesunken: Die deutsche Wirtschaft schrumpft weiterDie Talfahrt der deutschen Wirtschaft hält auch im dritten Quartal an. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilt. Weiterlesen ⮕

Umfrage: CDU/CSU erreicht höchsten Wert seit März 2021Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für die Bild am Sonntag erreichen CDU und CSU in dieser Woche 31 Prozent, das sind zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Die SPD bleibt bei 16 Prozent, die Grünen bei 13 Prozent. Die FDP legt einen Punkt zu und liegt jetzt bei 6 Prozent. Die AfD verliert einen Prozentpunkt und kommt auf 21 Prozent, die Linke würde den Einzug in den Bundestag verpassen. Weiterlesen ⮕

AfD verliert in Umfrage, SPD mit Wagenknecht bei 15 ProzentLaut einer Insa-Umfrage für die „Bild am Sonntag“ verliert die AfD vier Prozentpunkte und kommt auf 17 Prozent. Die SPD erreicht mit Wagenknecht 15 Prozent. Die Union liegt bei 29 Prozent. CDU/CSU erreicht ohne Wagenknecht-Partei 31 Prozent. FDP und Grüne verlieren jeweils einen Punkt mit Wagenknecht. Die Linke erhält vier Prozent. Sonstige Parteien verlieren Stimmen, wenn Wagenknecht zur Wahl steht. Weiterlesen ⮕

Konjunktur: Deutsche Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal um 0,1 ProzentDie Experten vom Statistischen Bundesamts haben aus den ersten Zahlen einen Rückgang der Wirtschaftsleistung errechnet. Immerhin fällt die Schätzung nicht ganz so pessimistisch aus wie erwartet. Weiterlesen ⮕