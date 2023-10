Winterblüher: Diese 5 Pflanzen verschönern den Garten im Winter

Im Winter verwandelt sich jeder einst farbenfrohe Balkon oder Garten in einen tristen Ort. Die gute Nachricht lautet: Sie müssen trotz der sinkenden Temperuren nicht auf bunte Farbakzente in Ihren kargen Blumenkübeln oder den Beeten verzichten.

Der Trick ist: Wenn Sie sogenannte Winterblüher pflanzen, können Sie sich auch in der tristen Jahreszeit über eine bunte Vielfalt auf dem Balkon, im Garten oder auf der Terrasse freuen. Die meisten Sorten sind in der Regel pflegeleicht und somit auch für unerfahrene Hobby-Gärtner:innen geeignet.

Dieser winterharte Zierstrauch entwickelt schon Ende Dezember – sofern die Temperaturen so mild bleiben – einen gelben Blütenflor, spätestens jedoch von Januar bis März. Dieser ist nicht nur besonders dekorativ, sondern duftet auch noch. Die(Hamamelis mollis Pallida) fühlt sich an sonnigen bis halbschattigen Standort am wohlsten, vor allem dann, wenn Sie dem mehrjährigen Winterblüher einen lockeren, humusreichen Boden zur Verfügung stellen. headtopics.com

