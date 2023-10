WinMerge Download - Dateien und Ordner vergleichen

Damit eignet sich die quelloffene Software beispielsweise dazu, die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen eines Dokuments zu bestimmen oder Veränderungen an Dateien zu erkennen. Hier bieten wir die aktuelle Version 2.16.34 von WinMerge an. Dateivergleich mit WinMerge WinMerge Download & Setup WinMerge wird in separaten Versionen für 32-Bit-Betriebssysteme (Windows XP SP 3 oder neuer) sowie für 64-Bit-Betriebssysteme (ab Windows 7) angeboten.

Außerdem unterstützt es Unicode. Der Vergleich von Binärdateien ist ebenfalls möglich. Über einen integrierten Editor mit Syntax-Hervorhebung lassen sich kleinere Korrekturen direkt vornehmen, ohne dafür ein zusätzliches Programm öffnen zu müssen. WinMerge kann auch Tabellen vergleichen, wenn diese im CSV- oder TSV-Format vorliegen, sowie Unterschiede in Bilddateien erkennen und optisch hervorheben.

