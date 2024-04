Winklevoss-Zwillinge investieren 4,5 Millionen Dollar in den Fußballclub von Krypto-Podcaster Peter McCormack

Winklevoss-Zwillinge investieren 4,5 Millionen Dollar in den Fußballclub von Krypto-Podcaster Peter McCormackWinklevoss Capital, eine von den Zwillingsbrüdern Cameron und Tyler Winklevoss gegründete Investmentfirma, hat 4,5 Millionen Dollar in einen Nicht-Liga-Fußballverein investiert, der dem Krypto-Podcaster des in Großbritannien ansässigen Fußballvereins Real Bedford heißt es, dass die beiden Winklevoss-Brüder nach der Investition neben McCormack...

“Wir teilen Peters tiefe Überzeugung von Bitcoin und dessen Fähigkeit, RBFCs Bestreben, in die Premier League aufzusteigen, entscheidend zu verbessern”, sagte Tyler Winklevoss in einer Pressemitteilung. “Seit unserem ersten Gespräch vor mehr als zwei Jahren hat Peter bewiesen, dass er weiß, wie man einen erfolgreichen Club aufbaut, und wir freuen uns darauf, mit ihm als Miteigentümer zusammenzuarbeiten”, fügte Tyler hinzu.

Paris Saint-Germain ist eine Partnerschaft mit Socios.com eingegangen, einer Blockchain-basierten Fan-Engagement-Plattform, die es den Fans ermöglicht, mit dem Verein über digitale Token, sogenannte “Fan Tokens”, zu interagieren. Der FC Bayern München festigte seine Präsenz im Kryptobereich durch den Abschluss einer mehrjährigen Partnerschaft mit dem österreichischen Unternehmen Bitpanda.

