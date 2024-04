WinHex 21.1 - Universeller Hexadezimal-Editor für Datenbearbeitung

WinHex 21.1 ist ein universeller Hexadezimal-Editor , der eine Datenbearbeitung auf niedrigster Ebene ermöglicht. Damit eignet sich die Software etwa zur forensischen Untersuchung von Systemen, zur Datenrettung oder zum direkten Editieren beliebiger Dateien . Eine Datei in WinHex Funktionsreicher Hex-Editor Ein Hex-Editor kommt immer dann zum Einsatz, wenn es darum geht, den Hexadezimal-Code von Dateien zu bearbeiten.

Das Format dieser Dateien spielt dabei keine Rolle, es können also beispielsweise Fotos, Videos, Dokumente oder ausführbare Programme sein. Ähnlich wie die meisten vergleichbaren Editoren zeigt WinHex neben dem Hexadezimal-Code auch den jeweils zugehörigen ASCII-Code an. Über eine Suchfunktion lassen sich bestimmte Werte im Code schnell aufspüren. Je nach Lizenz bietet WinHex eine Reihe zusätzlicher Funktione

Winhex Hexadezimal-Editor Datenbearbeitung Forensische Untersuchung Datenrettung Dateien Hex-Code ASCII-Code Suchfunktion Zusätzliche Funktionen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



WinFuture / 🏆 67. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Binärdateien-Editor: GNU poke 4.0 läuft direkt unter WindowsDer Binärdateien-Editor GNU poke 4.0 erweitert unter anderem die Tools für ELF-Dateien und bringt ein Template-System.

Herkunft: heiseonline - 🏆 11. / 71 Weiterlesen »

Strukturformel-EditorOffice & Business Download: Mit der kostenlosen Software ChemSketch 2023.2.1 erstellen Sie dreidimensionale Modelle von chemischen Strukturen, unter anderem ...

Herkunft: WinFuture - 🏆 67. / 61 Weiterlesen »

No Man's Sky: Raumschiff-Editor und vieles mehr im Orbital-UpdateNo Man's Sky hat heute sein nächstes großes Update erhalten: Mit 'Orbital' findet ein neuer Raumschiff-Editor Einzug in das Spiel, außerdem werden die Raumstationen generalüberholt. Diese wirken nun deutlich lebendiger und laden zum ausgiebigen Erkunden ein. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere ...

Herkunft: WinFuture - 🏆 67. / 61 Weiterlesen »

No Man's Sky Orbital Update: Schiff-Editor und neue Raumstationen erweitern das SpielMit einem weiteren Update fügt Hello Games der SciFi-Open-World einen Schiff-Editor sowie eine neue Raumstationen im Orbit hinzu.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Nach 40 Jahren bekommt der Windows Editor eine längst überfällige Funktion, aber nutzt ihr ihn überhaupt?Das Microsoft Notepad hat nach über 40 Jahren eine Funktion erhalten, die lange überfällig war.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Rise of the Ronin: Schaut im Charakter-Editor genau hin, um diesen Fehler zu vermeidenRise of the Ronin bietet wie schon Nioh 2 und Wo Long einen sehr detaillierten Charakter Editor. Aber genau darum könnt ihr auch schnell etwas...

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »