Windräder in Grenznähe ärgern die Niederländer bei Rhede

Der Grund: Auf niederländischer Seite befindet sich eine sogenannte Nationallandschaft. Das ist ein geschütztes Gebiet. Aus Naturschutzgründen dürfen dort keine Windräder gebaut werden. Auf deutscher Seite sind aber nun 250 Meter hohe Windräder geplant, manche davon befinden sich sogar schon in Bau. Aus dem Gemeinderat Winterswijk kommt nun der Wunsch nach einem Baustopp. Es seien Gespräche nötig., die Sie so durch den Tag in NRW begleitet, dass Sie jederzeit mitreden können? Die App WDR aktuell bietet Ihnen dafür immer die passenden Nachrichten.

