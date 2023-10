Windows kann es nicht lassen: Microsoft zieht alle Register, damit ihr treu bleibt

Microsoft will, dass ihr Edge statt Chrome nutztDer auf Windows vorinstallierte Browser Microsoft Edge wird von den meisten Nutzern wahrscheinlich nur ein einziges Mal verwendet: um sich Google Chrome herunterzuladen. Das ist Microsoft jedoch ein Dorn im Auge. Seit geraumer Zeit setzt man deswegen alles daran, Nutzer davon abzuhalten, sofort zu Chrome zu wechseln.

Doch selbst wenn ihr diese Avancen ignoriert und den „Chrome herunterladen“-Button anwählt, wirft Microsoft Edge noch nicht das Handtuch, wie The Verge berichtet: Stattdessen wird euch während des Downloads noch einmal ein neues Banner ganz oben angezeigt, dass euch erneut darauf hinweist, dass Chrome und Edge doch quasi das Gleiche sind und ihr deswegen doch genauso gut Edge nutzen könnt. Ignoriert ihr das Banner einige Sekunden, verschwindet es wieder spurlos.

