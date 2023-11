Windows 11: Update liefert Top-Funktion, auf die ihr etliche Jahre warten musstet

bz2 .tar.zst .tar.xz .tgz .tbz2 .tzst .txz Gut zu wissen: Bei dem Update KB503155 handelt es sich um ein optionales Update. Wer das Feature also möglichst zeitnah nutzen möchte, muss die Aktualisierung manuell übers Update-Menü von Windows 11 anstoßen. Alternativ können Nutzer auf das nächste große kumulative Update warten, das diese Funktion ebenfalls beinhalten wird.

GAMESTAR_DE: Windows 11 gegen Windows 10 zwei Jahre nach Release bei Spielern: Das sagt SteamDie neueste Windows-Version findet ihren stärksten Konkurrenten in ihrem Vorgänger.

COMPUTERBASE: Betriebssystem-Update: Windows 11 23H2 ist jetzt verfügbarAuf den Vorboten des Updates im September folgt jetzt die eigentliche Aktualisierung auf Windows 11 2023 alias Windows 11 23H2.

HEISEONLINE: Jetzt da: Windows 11 2023-Update für alle – oder auch nichtMicrosoft hat in der Nacht zum Mittwoch das 2023-Update für Windows 11 für alle freigegeben. Oder besser: für einige.

COMPUTERBASE: Betriebssystem-Update: Windows 11 23H2 ist jetzt verfügbarAuf den Vorboten des Updates lässt Microsoft jetzt die eigentliche Aktualisierung auf Windows 11 2023 alias Windows 11 23H2 folgen. Dementsprechend klein fallen die Veränderungen aus und betreffen zum Beispiel die Chat-App, die zu Teams wird, und die Verwaltung von System-Apps. Windows 11 23H2...

COMPUTERBASE: GeForce 474.64 & 474.66: Sicherheitsupdates für Kepler-GPUs und Windows 7 bis 8.1Nvidia hat einen neuen Treiber für Grafikkarten der Serien GeForce 600 und GeForce 700 mit der Kepler-Architektur unter Windows 10 und Windows 11 sowie für alle Grafikkarten der Serien GeForce 600 bis RTX 3000 unter Windows 7, Windows 8 und Windows 8.1 veröffentlicht, der mehrere...

COMPUTERBASE: Windows 11 Installationsassistent DownloadDer Windows 11 Installationsassistent unterstützt bei der Installation von Windows 11 aus Windows 10 heraus. Auch Windows 11 lässt sich mit dem Assistenten von einer älteren auf eine neuere Hauptversion aktualisieren. Anders als das Windows 11 Media Creation Tool kann das Programm kein Installationsmedium (USB-Stick) erstellen.

