Windows 10 22H2: Test für optionales Update gestartet

Microsoft hat für Windows 10 22H2 den Test für das optionale, nicht sicherheitsrelevante Update gestartet. Die Freigabe an alle Nutzer erfolgt in der letzten Novemberwoche. Getestet werden jetzt wieder neue Funktionen, wir haben uns das für euch angeschaut. KB5032278 mit 'großen' Änderungen Das Windows-Team bereits jetzt auch für Windows 10-Nutzer den Start für den Copilot vor. Das hat Microsoft im Windows-Blog angekündigt.

Das Update KB5032278 steht ab sofort für Windows 10-Nutzer zur Verfügung, die Windows 10 in Version 22H2 laufen und sich für den Release Preview-Kanal angemeldet haben. Das ist aber nicht alles: Microsoft startet zudem mehr Kontrolle über Updates, fügt Opt-in-Benachrichtigungen auf dem Bildschirm hinzu und bringt neue Funktionen für die Standardeinstellungen von Anwendungen. Außerdem werden diverse Probleme behoben - unter anderem ein Bug, der unter Umständen verhindert, dass man sich bei seinem PC anmelden kann. Mehr dazu in den Release-Notes am Ende dieses Beitrags. Wir haben die Highlights für euch übersetzt. Das Build mit der Nummer 1904





