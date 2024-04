Windhose in Bayern: Carport fliegt 300 Meter weit

Ein Carport flog bis zu 300 Meter weit, eine ausgebaute Badewanne wurde bis zum Fußballplatz geschleudert. Die Fotos zeigen, wie stark die Naturgewalt war.Der DWD machte im Rahmen seiner Gewitter-Warnungen für Bayern darauf aufmerksam, dass auch Tornado s nicht ganz ausgeschlossen werden können. Und tatsächlich wurde es stürmisch: Wie ein Staubsauger saugte am Donnerstagabend, 4. April, eine Windhose die Wolken über Schirmitz im Landkreis Neustadt an der Waldnaab auf.

So beschreibt es der örtliche Feuerwehrkommandant, der die Naturgewalt mit eigenen Augen beobachtet hat. Die Folge davon, eine Schneise von 60 - 100 Metern, wo die Schäden zu sehen sind. Der wohl heftigste Fall: Ein Carport flog 200 bis 300 Meter durch die Gegend. Insgesamt musste die Feuerwehr Schirmitz 14 Einsätze in Folge des Tornados bewältigen. Auch in den Berchinger Gemeindeteilen Wackersberg und Holnstein hat eine Windhose am Abend Chaos hinterlasse

Bayern Tornado Windhose Schäden Feuerwehr

