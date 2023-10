Wilma, auf geht's mit Priority Baggage Boarding

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewährt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (Rück-)Blick auf die politische Luftfahrt.

Genau: Das Priority-Gepäck zuerst auf’s Band zu legen. Das ist und bleibt eine Herausforderung, an der alle großen Köpfe der Luftfahrt scheitern.Die zweite große Schwierigkeit besteht darin, das Boarding zu vereinfachen. Das hat sogar direkte Auswirkungen auf die Airline-Finanzen.

Laut United heißt der Gewinner "Wilma". Hoffentlich bekommen Fred Feuerstein und Barney, wenn wir uns für "Wilma" entscheiden, einen Job als Gepäckabfertiger. Yabba Dabba Doo! Okay, damit habe ich wohl mein Alter verraten. Jüngeren Lesern erkläre ich das gerne. headtopics.com

"Wilma" ist in der Tat die zweitbeste Lösung, aber jeden Passagier mit Namen zu begrüßen, wird wohl nie wiederkommen.Mit airliners+ haben Sie Zugang auf exklusive Inhalte- This course enables the participant to gain the required competence in performing safe maintenance, inspections and routine work according to the main...- HiSERV bietet Premiumqualität, hohe Flexibilität und intelligente GSE zu einem fairen Preis.

