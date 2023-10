Willli Herrens (†45) Schwester widmet ihm einen Song - Jasmin Herren: „Finde die Idee schön, ABER...'

Annemie Herren bringt einen Song für ihren verstorbenen Bruder Willi (†45) raus. Wie das wohl bei dessen Witwe Jasmin Herren (44) ankommt, mit der sich Willis Familie seit seinem Tod zofft? Jasmin hat es RTL exklusiv verraten.in Ägypten. Dass Annemie Herren ihrem Bruder den Song „Engel“ gewidmet hat, findet sie „eigentlich sehr schön“, wie uns Willis Witwe in einer Videobotschaft erklärt.gesteht Jasmin allerdings.

Dass sich Jasmin vor Begeisterung über Annemies Song nicht gerade überschlägt, kommt nicht ganz überraschend. Schließlich lieferten sich Willis Familie und sie nach seinem Tod einen erbitterten Zoff in der Öffentlichkeit.„Jede Nacht sehe ich am Fenster einen Stern am Himmel stehen, dieser Stern leuchtet nur für mich. Darin kann ich meinen Bruder sehen. Du bist viel zu früh gegangen und wir alle vermissen dich“, lautet eine Textzeile aus „Engel“.

Im RTL-Interview erklärt uns Annemie, warum sie den Song geschrieben hat: „Weil mein Bruder immer mit mir ein Lied singen wollte.“ Doch dazu sei es nicht mehr gekommen: „Und da habe ich mir gedacht, jetzt singst du einfach einen Song FÜR deinen Bruder. Damit wollte ich ihm einfach mal Danke sagen.“ headtopics.com

Arbeitskräftemangel in Deutschland: Zahl der Anträge auf abschlagsfreie Rente nach 45 Arbeitsjahren stark gestiegenDie Zahl der Anträge auf abschlagsfreie Rente nach 45 Arbeitsjahren ist in Deutschland stark gestiegen. Die Renten sind besonders hoch, da die Betroffenen lange gearbeitet haben. Eine Studie zeigt, dass fast zwei Drittel der Arbeitnehmer vor dem gesetzlichen Rentenalter aus dem Job ausscheiden wollen. Weiterlesen ⮕

ATX TR down -0,45% this weekThe ATX TR decreased by 0,45% this week, reaching 6.680,02 points. The year-to-date performance is now at 1,26%. Rosenbauer, RBI, and Lenzing were the best-performing stocks. Weiterlesen ⮕

Rekordzahl von Anträgen auf abschlagsfreie Rente nach 45 ArbeitsjahrenDie Zahl der Anträge auf abschlagsfreie Renten nach 45 Arbeitsjahren steigt rasant. Es bahnt sich ein neuer Frührenten-Jahresrekord an. Bis Ende September haben schon 245 289 Beschäftigte die „Rente für besonders langjährig Versicherte“ beantragt. Das sind 16,8 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (210 062) und fast so viele wie im gesamten Jahr 2015! Die Rentenversicherung bestätigte den Trend. Der Anstieg sei u. a. darauf zurückzuführen, dass immer mehr Beschäftigte der Babyboomer-Jahrgänge ins Rentenalter kommen. Weiterlesen ⮕

Münih'te 45 Yıl Önce İşlenen Cinayet ÇözüldüAlfons Brunner'ın 1979 yılında Münih'teki evinde işlenen cinayet, 45 yıl sonra DNA eşleşmesi sayesinde çözüldü. İngiliz bir şüpheli hakkında cinayet suçlaması yapıldı ve şüpheli şu anda tutuklu. Weiterlesen ⮕

Schweres Bergbauunglück in Kasachstan: Mindestens 45 ToteBei einer Explosion in einem Kohlebergbauschacht in Karaganda sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Ein Bergmann wird noch vermisst. Präsident Tokajew ruft landesweiten Trauertag aus. Weiterlesen ⮕

Schweres Bergbauunglück in Kasachstan: Mindestens 45 ToteBei einer Explosion in einem Kohlebergbauschacht in Karaganda sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Ein Bergmann wird noch vermisst. Präsident Tokajew hat einen landesweiten Trauertag ausgerufen. Weiterlesen ⮕