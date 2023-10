WILLKOMMEN IM EAT CLUB

Seit über 20 Jahren spürt die erfahrene Food-Journalistin Jessika Brendel kulinarische Trends aus aller Welt auf, entdeckt und entwickelt neue Rezepte, trifft große Köche und fragt sie nach ihren kleinen Tricks. Dabei ist ihr mittlerweile so ziemlich alles auf den Teller und vor die Linse gekommen: Von Schweinebraten bis Shakshuka, von etepetete bis bodenständig.

Inspiriert statt kompliziert - so lautet auch denn auch das Motto für unseren „Foodletter“ - jede Woche frisch zubereitet in ihrem Postfach. Appetit bekommen? Dann jetzt kostenfrei abonnieren.

WILLKOMMEN IM EAT CLUBWir versorgen Sie jede Woche zuverlässig mit spannenden Rezepten, Tipps und Trends rund um unser aller Lieblingsthema: Essen. Weiterlesen ⮕

WILLKOMMEN IM EAT CLUBWir versorgen Sie jede Woche zuverlässig mit spannenden Rezepten, Tipps und Trends rund um unser aller Lieblingsthema: Essen. Weiterlesen ⮕

Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus WeingranDie Themen heute: McDonald's Weiterlesen ⮕

SO dramatisch wird das GZSZ-Special in ParisWillkommen in der Stadt der Liebe Weiterlesen ⮕

Frische GZSZ-Bilder aus Paris: Neue Infos zum großen Serien-SpecialWillkommen in der Stadt der Liebe Weiterlesen ⮕

Lange Liste von Interessenten für die Evo-Klasse in der Superbike-WMFür die Evo-Klasse gibt es eine lange Liste von Interessenten. Aktuell haben wir Anfragen für 33 Fahrer. Wenn wir mehr Fahrer bekommen, werden wir diese akzeptieren. Unterstützen können wir aber nur 24. Neben den fixen Teams haben zahlreiche weitere Interesse an der Evo-Klasse angemeldet, darunter Down Under Motorsport BMW, MRS Kawasaki, H-Moto BMW, PTR Honda, MR-Racing Ducati, Michael Jordan Motorsport, Feel Racing und ParkinGO. Buell und MV Agusta werden in der kommenden Saison zwei neue Hersteller in der Superbike-WM sein. Weiterlesen ⮕