Wildschweine greifen Halter und Spaziergänger an

Arme Schweine! Im saarländischen Nohfelden sind am Montagnachmittag (1. April) zwei Wildschweine aus ihrem Gehege ausgebrochen und auf ihren Halter sowie Spaziergänger losgegangen. Die Polizei muss zum äußersten Mittel greifen, um sie zu stoppen. Sötern: Polizisten greifen zur Maschinenpistole Da die Tiere aus privater Haltung im Ortsteil Sötern sich nicht einfangen lassen und neben ihrem Halter auch noch Spaziergänger angreifen, muss die alarmierte Polizei zum letzten Mittel greifen.

Mit einer Maschinenpistole werden die beiden unberechenbaren Wildschweine getötet, da sie nicht in den Wald fliehen, sondern auf Angriff schalten.Lese-Tipp: Wildschwein-Alarm in Stuttgart: Aggressives Tier geht auf Rentner losBeide haben „hochaggressives Verhalten gegenüber Spaziergängern und anderen Haustieren“ gezeigt, so die saarländische Polizei. Ausgebrochen seien sie durch einen defekten Zaun. Mehrfach habe der Halter versucht, die Tiere einzufangen, doch alle Versuche bleiben erfolglo

