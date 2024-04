Wilbers Products und Hertrampf Racing gehen neue Kooperation ein

Auf der Rennstrecke machen die beiden Teams, der eine mit BMW, der andere mit Yamaha und Ducati, jeweils ihr eigenes Ding und sind damit gepflegte Konkurrenten. Doch daneben gehen sie neue Kooperation ein.Es war nur eine Frage der Zeit, dass die beiden sportlich orientierten Unternehmen Wilbers Products und Hertrampf Racing aus Nordhorn auch im Fahrerlager zusammenarbeiten.

So sehen es auf jeden Fall die Firmenchefs Benny Wilbers und Denis Hertrampf, die seit Jahren eine ausgeglichene Nachbarschaft pflegen und sich in der IDM Superbike mit ihren eigenen Teams engagieren. Das Team Wilbers setzt auf Hersteller BMW und vertraut auf die Fähigkeiten von Florian Alt und Marco Fetz. Hertrampfs Team HPC Power wechselte nach dem Ausstieg von Hersteller Suzuki auf eine Yamaha R1 und fördert weiterhin Max Schmidt. Benny Wilbers und Denis Hertrampf sind im vom Corona-Virus geprägten Jahr 2020 zusammengekommen, um zu sehen, ob eine Zusammenarbeit im Handel und Sport Sinn mach

