Wiedersehensfreude bei AWZ? Maximilian macht Nathalie ausfindig

Seitdem Nathalie spurlos verschwunden ist, versucht Maximilian verzweifelt, sie zu finden. Jetzt hat er endlich eine heiße Spur – kommt es zum lang ersehnten Wiedersehen? Achtung, es folgen Spoiler!Dürfen sich die AWZ-Fans endlich über ein Wiedersehen mit Nathalie (Amrei Haardt) freuen? Aufgrund der Geburt ihres ersten Kindes verabschiedete sich die Schauspielerin vor wenigen Monaten in die Baby-Pause. Und auch ihre Serienfigur war zu diesem Zeitpunkt schwanger.

In der Hoffnung, Nathalie endlich wiederzusehen, macht sich Maximilian auf den Weg zu der ihm genannten Adresse. Doch zu seiner Enttäuschung findet er das Haus leer vor. Kilian hatte Nathalie bereits über Maximilians bevorstehende Ankunft informiert, was auch Justus dank der Spyware erfährt.

