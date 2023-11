Wiedersehen von Iris und Peter Klein bei "Promi Big Brother"

Bei "Promi Big Brother" kam es am Montagabend zum Wiedersehen von Iris und Peter Klein. Flogen zwischen den Ex-Partnern gleich die Fetzen? Die erste Live-Sendung der aktuellen "Promi Big Brother"-Staffel ist am Montagabend, dem 20. November, in Sat.1 über die Bühne gegangen.

Während elf der prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon die vergangenen zwei Tage im Container-Haus verbringen mussten, wartete ganz Fernseh-Deutschland auf den verspäteten Einzug von, 37, über die Anwesenheit ihres langjährigen Ehemanns im Bilde war, erfuhr Peter Klein Sat.1 zufolge erst beim Anblick von Iris Klein, dass auch sie mit ihm die bis zu zwei Wochen im "Promi Big Brother"-Container verbringen wird.genüsslich inszeniert. Immer wieder wurde eine wartende Iris Klein eingeblendet, die mit Augenbinde ganz offenbar stundenlang vor dem Gelände im Freien wartete. Derweil schilderte Peter Klein im Haus seine Sicht auf die Trennungs-Schlammschlacht nach dem Dschungelcamp Anfang des Jahre





gala » / 🏆 27. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Calvin Klein Conversations Fall 2023': So zelebrierten Calvin Klein und VOGUE die neue Calvin Klein CollectionIm Rahmen der internationalen Eventreihe 'Calvin Klein Conversations Fall 2023' luden Calvin Klein und VOGUE Germany nach Berlin.

Herkunft: VOGUE_Germany - 🏆 112. / 22,4 Weiterlesen »

Yvonne Woelke äußert sich ein weiteres Mal zu Iris Klein!Sie bezieht Stellung! Zwischen Yvonne Woelke (41), Peter Klein (56) und dessen Ex-Frau Iris Klein (56) kam es dieses Jahr immer wieder zu Auseinandersetzungen. Die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin warf der BFF von Micaela Schäfer (40) vor, ihr während der Dreharbeiten des Dschungelcamps Peter ausgespannt zu haben.

Herkunft: promiflash - 🏆 100. / 22,5 Weiterlesen »

Iris Klein gewinnt vor GerichtIris Klein kann einen großen Erfolg verbuchen – sie gewinnt einen Gerichtsprozess gegen ihre ehemalige Geschäftspartnerin.

Herkunft: BUNTE - 🏆 104. / 22,5 Weiterlesen »

Iris Klein gewinnt vor GerichtIris Klein kann einen großen Erfolg verbuchen – sie gewinnt einen Gerichtsprozess gegen ihre ehemalige Geschäftspartnerin.

Herkunft: BUNTE - 🏆 104. / 22,5 Weiterlesen »

Iris Klein schießt gegen Yvonne Woelke: „Sie braucht einen Exorzisten“Ist das jetzt auch ein Paar-Outing?

Herkunft: RTL_com - 🏆 111. / 22,5 Weiterlesen »

Iris Klein gewinnt vor Gericht - es ging um 150.000 EuroDie Mutter von Daniela Katzenberger (37) hat den Prozess gegen ihre ehemaligen Geschäftspartner gewonnen - nach vier Jahren Streit.

Herkunft: RTL_com - 🏆 111. / 22,5 Weiterlesen »