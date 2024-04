Wiedereröffnung der "Gretchenstube" in Fürth

Die " Gretchenstube " in der Fürth er Südstadt musste vergangenen Herbst aufgrund von Heizprobleme n schließen. Nun haben die Betreiber die Neueröffnung gefeiert, einiges soll aber trotzdem beim Alten bleiben. Die " Gretchenstube " war noch kein Jahr geöffnet und schon mussten Margarete Schrödl und ihr Mann Kalle das Restaurant wieder schließen. Gelegen hat es jedoch nicht an der Nachfrage, sondern an den Räumlichkeiten in der Schwabacher Straße, die nicht voll beheizbar waren.

Dabei sollte es allerdings nicht bleiben. "Ich habe mir gedacht, Aufgeben gibt's nicht. Der Traum muss weiter gehen", erzählt Margarete Schrödl. "Es ist mein Kindheitstraum eine eigene Gaststätte zu führen und deshalb haben wir uns nach anderen Lokalitäten umgesehen", führt sie aus. Angebote gab es viele, die meisten waren jedoch außerhalb von Fürth oder in der Innenstadt. Das hat sich Margarete jedoch anders vorgestellt

