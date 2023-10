Wieder Schüsse: Die blutige Spur durchs Phoenix-Viertel

Bewohner leben und gegen den die Polizei ankämpft. Nun ist es am Donnerstag erneut zu Schüssen gekommen, zwei Männer wurden verletzt. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Bewohner leben und gegen den die Polizei ankämpft. Nun ist es am Donnerstag erneut zu Schüssen gekommen, zwei Männer wurden verletzt. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs.An der Wilstorfer Straße, unweit des Phoenix-Centers, fallen gegen 19 Uhr plötzlich Schüsse. Mehrere Männer sind vor einer Spielhalle in Streit geraten, einer zieht eine Pistole und feuert. Ein Mann wird ins Bein getroffen, die Beteiligten flüchten.

Es ist für die Polizei oft ein Problem, wenn im Phoenix-Viertel die Gewalt eskaliert: Beteiligte wollen sich nicht zur Sache äußern. Es gibt eine Art Kodex unter Gaunern und im Milieu, wo viele der Streitigkeiten ihren Ursprung haben, vor allem in der Drogendealer-Szene. An vielen Ecken wird offen Marihuana verkauft, auch Kokain gibt es auf Nachfrage. Meistens verkaufen Jugendliche, die von Älteren instrumentalisiert werden, die Drogen. headtopics.com

Bewohner und im Viertel Arbeitende sehen das Ganze gelassen: Das sei eben so und passiere hier nicht öfter als anderswo, sagen die einen. Andere sagen, dass sich die Taten in einem Kreis abspielten, in dem sich Täter und Opfer kennen. Als Unbeteiligter müsse man keine Angst haben.

