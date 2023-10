Wie weit Sie Ihre Urlaubstage im Voraus planen müssen: So klappen auch spontane Reisen

- Sie möchten am liebsten spontan verreisen, doch Ihr Arbeitgeber will es bald schon ganz genau wissen: Wann soll Ihr Urlaub im kommenden Jahr sein? Es gibt einige Vorgaben, wann Sie sich festlegen müssen.

Der Sommerurlaub liegt noch in weiter Ferne, doch die Urlaubsplanung fürs nächste Jahr rückt in vielen Unternehmen näher. Nicht immer ist es dann leicht, sich im Voraus zu entscheiden, an welchen Tagen man eigentlich genau freihaben will. Doch kann der Arbeitgeber eigentlich verlangen, dass man schon zu Beginn des Jahres seinen kompletten Jahresurlaub einträgt?Die gute Nachricht für alle, die nicht gerne lange vorausplanen: in der Regel nicht.

Jugendliche Straftäter und zwischenmenschliche KonflikteAnette und Hannes entdecken, dass Stevie unschuldig an dem Autodiebstahl ist. Anette begleitet Stevie zur Polizei, und Ralf entschuldigt sich bei Marvin. Nach diesem Vorfall überlegt Anette, ob sie mit jugendlichen Straftätern arbeiten sollte. Doch dann erwischt sie Stevie dabei, wie er in die Kasse von 'Zweite Chance' greift. Ceyda bemerkt, wie Amelie Jolina gegenüber unfreundlich wird. Als sie Amelie darauf anspricht, gibt diese zunächst keine Antwort. Doch Amelie ist sich bewusst, dass Ceyda recht hat und dass sie ihre Art, mit den Mitarbeitern umzugehen, ändern muss. Theo amüsiert sich über Lales übertriebenen sportlichen Ehrgeiz beim Boule-Turnier und neckt sie nach ihrer Niederlage. Um sie zu trösten, überrascht er sie mit einem kleinen Geschenk, was Lale so rührend findet, dass sie sich zu einem Kuss hinreißen lässt. Nicole ist zutiefst enttäuscht über Roberts Geständnis und beendet abrupt das Gespräch. Auch Michael möchte sie nicht mehr sehen, da sie sich von beiden Männern betrogen fühlt. Dennoch hat sie die Größe, ihren Auftritt auf dem Frühlingsfest mit Michael durchzuziehen. Bambi ist unsicher, wie er mit dem Fund von Verenas Waffe umgehen soll. Als er sie darauf anspricht, provoziert er sie. Ronja benötigt Geld, um die Reparatur ihres Autos zu bezahlen. Sie findet bei Henry einen Job, den ihre Mutter Nadine nicht erfahren darf. Weiterlesen ⮕

Zeitumstellung in Deutschland: Wann und wie Sie Ihre Uhren umstellen müssenZwei Mal im Jahr wird die Uhr in Deutschland zwischen Sommerzeit und Winterzeit umgestellt. Die Termine dafür ändern sich allerdings von Jahr zu Jahr. Was sich nicht ändert, ist die Richtung, in der die Zeiger gedreht werden müssen – dennoch sorgt dies jedes Jahr aufs neue für Verwirrung. Wann und wie Sie Ihre Uhren von Sommer auf Winterzeit umstellen – ein Überblick. Weiterlesen ⮕

Zeitumstellung in Deutschland: Wann und wie Sie Ihre Uhren umstellen müssenZwei Mal im Jahr wird die Uhr in Deutschland zwischen Sommerzeit und Winterzeit umgestellt. Die Termine dafür ändern sich allerdings von Jahr zu Jahr. Was sich nicht ändert, ist die Richtung, in der die Zeiger gedreht werden müssen – dennoch sorgt dies jedes Jahr aufs neue für Verwirrung. Wann und wie Sie Ihre Uhren von Sommer auf Winterzeit umstellen – ein Überblick. Weiterlesen ⮕

Zeitumstellung in Deutschland: Wann und wie Sie Ihre Uhren umstellen müssenZwei Mal im Jahr wird die Uhr in Deutschland zwischen Sommerzeit und Winterzeit umgestellt. Die Termine dafür ändern sich allerdings von Jahr zu Jahr. Was sich nicht ändert, ist die Richtung, in der die Zeiger gedreht werden müssen – dennoch sorgt dies jedes Jahr aufs neue für Verwirrung. Wann und wie Sie Ihre Uhren von Sommer auf Winterzeit umstellen – ein Überblick. Weiterlesen ⮕

Zeitumstellung in Deutschland: Wann und wie Sie Ihre Uhren umstellen müssenZweimal im Jahr wird die Uhr in Deutschland zwischen Sommerzeit und Winterzeit umgestellt. Die Termine ändern sich von Jahr zu Jahr, aber die Richtung der Zeiger bleibt gleich. Die Zeitumstellung wurde 1980 eingeführt, um das Tageslicht besser zu nutzen. Kritiker bezweifeln jedoch den Energiespareffekt. Ein Teil der Menschen spürt die Umstellung, da die Uhr dazu dient, ihre Tätigkeiten zu strukturieren. Weiterlesen ⮕

Zeitumstellung in Deutschland: Wann und wie Sie Ihre Uhren umstellen müssenZweimal im Jahr wird die Uhr in Deutschland zwischen Sommerzeit und Winterzeit umgestellt. Die Termine ändern sich von Jahr zu Jahr, aber die Richtung der Zeiger bleibt gleich. Die Zeitumstellung wurde 1980 eingeführt, um das Tageslicht besser zu nutzen. Ein Teil der Menschen spürt die Umstellung jedoch. Weiterlesen ⮕