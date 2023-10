Wie voll darf das Formel-1-Fahrerlager eigentlich sein?

Fahrer und Verantwortliche der Formel 1 fragen sich nach den Vorfällen beim Mexiko-Grand-Prix 2022, wie zugänglich das Fahrerlager sein sollte, was"zu viel" ist(Motorsport-Total.

Doch die Meinungen darüber, was das richtige Maß ist, gehen unter den Beteiligten teilweise weit auseinander. AlphaTauri-Fahrer Yuki Tsunoda etwa begrüßt ausdrücklich, dass es 2023 weniger wild zugeht in Mexiko-Stadt:"Für mich ist es einfacher und mir gefällt es.

"2022 hatten wir Schwierigkeiten, vom Büro der Ingenieure zur Box zu gelangen, ohne dass uns Leute angesprungen und Kameras ins Gesicht gehalten hätten. Das war schon seltsam. Solange aber jeder ordentlich mit der Situation umgeht, soll es mir recht sein." headtopics.com

Sein Teamkollege Lewis Hamilton wiederum"weiß eigentlich gar nicht, was ich dazu sagen soll". Dann aber äußert er sich doch:"Ich kann nicht sagen, dass ich ein Problem damit habe."- in Mexiko dann ständig von Leibwächtern begleitet? Er erklärt:"Ich habe Bodyguards nur deshalb, damit ich durch die Menschenmenge komme. Ohne sie würde ich nicht so schnell und gut durchkommen.

Das empfindet aber nicht jeder Fahrer gleich. Laut Haas-Fahrer Nico Hülkenberg kommt es vor allem darauf an,"wo in der Boxengasse du dich befindest". Sprich: Wer etwas prominenter ist und vorne mitfährt in der Formel 1, der wird mehr umschwärmt von den Fans als weniger erfolgreiche Fahrer."Wo Alex und ich sind, da ist es ruhiger", sagt Hülkenberg."Wir haben nicht die gleichen Probleme. headtopics.com

Weiterlesen:

MST_AlleNews »

Formel-1-Liveticker: Viele junge Fahrer im ersten Freien Training unterwegsAktuell im Formel-1-Liveticker: +++ Viele junge Fahrer in FT1 im Einsatz +++ Updates der Teams für die Höhenluft +++ Alpine-Aufwärtstrend seit der Sommerpause +++ Weiterlesen ⮕

Tesla-Unfallstatistik: Wie sicher sind Teslas Fahrassistenzsysteme im Vergleich zum Fahrer?Im Schnitt sollen Fahrzeuge von Tesla dank des angeschalteten Autopiloten zehnmal seltener in Unfälle verwickelt sein als andere Autos. Kann der jüngst veröffentlichte Tesla Impact Report 2022 dies bestätigen? Weiterlesen ⮕

Formel-1-Gerücht: Stoffel Vandoorne vor Formel-1-Aus?Die F1-Gerüchteküche brodelt – und sorgt für Spekulationen um die Zukunft von Stoffel Vandoorne, der demnach bereits bei seinem Heimspiel in Belgien durch Lando Norris ersetzt werden soll. Das sagen die Beteiligten. Weiterlesen ⮕

Daniil-Kvyat-Video:«Die Formel 1 bleibt die Formel 1»Toro-Rosso-Neuzugang Daniil Kvyat glaubt, dass das neue Reglement ihm bis zum gewissen Grade zugute kommen und ihm dem Übergang von der GP3 in die Formel 1 erleichtern kann. Weiterlesen ⮕

Formel-1-Liveticker: Wird der Grand Prix wieder so chaotisch wie 2022?Aktuell im Formel-1-Liveticker: +++ FIA erklärt Gründe für Stichproben-Kontrollen +++ Red-Bull-Liebeserklärung an Sergio Perez +++ Haas geht von Steigerung aus +++ Weiterlesen ⮕

Bernie Ecclestone: «Formel 1 ist nicht wie Fussball»Chefpromoter Bernie Ecclestone erklärt, warum die Formel 1 auch ohne Sponsoren auskommen würde und verrät, worin sich die Formel-1-Zuschauer von den Fussball-Fans unterscheiden. Weiterlesen ⮕