Wie stopfen wir das Haushaltsloch? Das ist nicht nur die große Frage an die Bundesregierung. Sandra Maischberger richtet sie im Interview an den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz.erlebte, klingt er indes nicht wie ein großzügiger Gewinner, sondern wie ein verschreckter Zauberlehrling. „Mich hat’s überrascht, wie weit das Verfassungsgericht gegangen ist“, sagt Merz.

Die Entscheidung gelte nicht nur für die Ampel, sondern auch für die eigene Partei, und sie werde Auswirkungen auf die Haushalte der Bundesländer haben., in zwei weiteren Bundesländern regiert die Union mit. „Wir werden prüfen müssen, was noch geht und was nicht mehr geht“, sagt Merz. Selbst Vorwürfe klingen zum Beginn der Sendung verhalten. Der CDU-Vorsitzende hält der Bundesregierung „Täuschung“ vor. WieDas Karlsruher Urteil zum Bundeshaushalt stellt die Ampel vor ein Problem, das gleichzeitig dringlich, komplex und gigantisch ist. Mit ihrer Klage hat die Union dazu beigetrage





rponline » / 🏆 8. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fahrrad-Leasing: Wie funktioniert das Konzept und wie nachhaltig ist es?Die Anschaffung eines neuen Fahrrads kann teuer werden, vor allem bei E-Bikes. Fahrrad-Leasing könnte eine günstige Alternative sein. Doch wie funktioniert das?

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Jenseits der Chatkontrolle: Wie das Parlament das Ruder herumreißen möchteMit grundlegenden Änderungen und einigen neuen Ideen will das EU-Parlament in die Verhandlungen zur geplanten Chatkontrolle gehen. Fachleute reagieren verhalten positiv – und warnen vor faulen Kompromissen im Trilog.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Antisemitismus bei Fridays for Future: Das ist das Ende der Klimabewegung, wie wir sie kennenDie Klimabewegung war zuletzt auch in Deutschland nicht besonders beliebt. Nach antisemitischen Äußerungen gerät sie nun massiv unter Druck. Wie viel Einfluss werden die Frauen und Männer um Greta Thunberg künftig noch haben?

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Wie heißt das Dorf von Asterix & gibt es das in echt?Asterix und die wilden, liebevollen Gallier kennt vermutlich jeder, ob jung oder alt. Bekannt ist auch, dass die Gruppe in einem kleinen gallischen Dorf Widerstand gegen Julius Cäsar und das Römische Reich leistet.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

CoD MW3 Multiplayer vor Release spielen: Wie geht das und ist das überhaupt erlaubt?Es ist möglich, schon jetzt auf den Multiplayer-Maps zu spielen, allerdings mit großen Einschränkungen – denn die Server sind ja noch nicht online.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

„Das Maskulinum ist das Neutrum“: Macron positioniert sich gegen das GendernAus Sicht des französischen Präsidenten verkörpert das Gendern einen Zeitgeist, dem man nicht nachgeben müsse. In Frankreich ist inklusive Sprache seit 2021 an Schulen verboten.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »