Wie Sie die MotoGP-Rennen der Saison 2023 im TV oder Livestream verfolgen können

Exakt acht Monate nach dem Auftakt geht die Saison 2023 der Motorrad-Weltmeisterschaft am Wochenende mit der 20. Saisonstation zu Ende. Austragungsort ist wie so oft in der Vergangenheit derist die einzige der drei WM-Klassen, in der die Titelentscheidung noch aussteht. Ducati-Werkspilot Francesco"Pecco" Bagnaia kommt mit 21 Punkten Vorsprung auf Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin nach Valencia. Das heißt, dass der WM-Spitzenreiter schon im Sprint am Samstag einen Matchball zum Titelgewinn hat.

Jorge Martin, für den Valencia eines von drei Heimrennen im Kalender ist, wird natürlich bemüht sein, die WM-Entscheidung bis zum Grand Prix am Sonntag offenzuhalten. Dafür darf der Spanier im Sprint am Samstag maximal drei weitere Punkte auf Bagnaia verliere





