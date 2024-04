Mit Auto oder Fahrrad? Mit dem ÖPNV oder zu Fuß? Eine Untersuchung zeigt, wie sich Menschen in Würzburg fortbewegen. Eine Umfrage zeigt, mit welchen Verkehr smitteln die Menschen in Würzburg von A nach B kommen. Unter den Stadtteilen gibt es dabei teils große Unterschiede. Günstigere Ticketpreise wären für eine Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer das wichtigste Mittel, um den ÖPNV -Anteil am städtischen Verkehr weiter zu steigern. Das sind nur zwei von vielen Ergebnissen.

30 Jahre ist die letzte Befragung her, die neuen Daten sollen als Grundlage für die Aufstellung eines nachhaltigen Verkehrsentwicklungsplans für Würzburg dienen, den die Verwaltung kürzlich in Auftrag gegeben hat. 'Das Thema Verkehr polarisiert sehr stark. Daher ist es wichtig, dass man die Bürgerinnen und Bürger hört und mitnimmt', betonte Klima-Bürgermeister Martin Heilig (Grüne)

Würzburg Verkehr Umfrage ÖPNV Fortbewegung

