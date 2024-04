Wie Norbert Haug die neue Testbeschränkung in der DTM einschätzt

Ex-Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug, der die DTM schon mehrmals gerettet hat, forderte Ende 2023 ein Testverbot für die Traditionsserie, sonst sei deren Zukunft wegen der zu hohen Kosten in Gefahr. Zudem schlug er kürzere Rennen vor.

Im ausführlichen Interview erklärt Haug, warum er demnächst mit einem kompletten Testverbot rechnet, wieso sich nun eine Gelegenheit bieten würde, Valentino Rossi zu holen und wie es in Anbetracht der sinkenden Teilnehmerzahlen nach der DTM-Saison 2024 weitergehen wird

