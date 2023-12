Wie man gratis Bitcoins bekommt? Nun, da Sie gelernt haben, wie man Bitcoin bekommt, müssen Sie sich fragen, ob es einen einfacheren Weg gibt. Um fair zu sein, es gibt kein gratis Geld. Nun, da Sie gelernt haben, wie man Bitcoin bekommt, müssen Sie sich fragen, ob es einen einfacheren Weg gibt. Um fair zu sein, es gibt keine gratis BTC, aber ehrlich gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass sie Sie reich machen werden.

Wenn Sie jemals über eine Nachricht stolpern, die besagt: “Schicken Sie mir eine bestimmte Menge Bitcoin oder Ethereum und ich schicke Ihnen zehnmal so viel”, dann ist das. Glauben Sie ihnen nicht, und wenn Sie können, melden Sie den Beitrag in den sozialen Medien, in denen er veröffentlicht wurde. Wie man kostenlose Bitcoins bekommt, ist eine weit verbreitete Frage, aber sie wird weithin missverstanden – höchstwahrscheinlich wird einem niemand einfach sein Geld aushändigen. Sie können jedoch kostenlos Bitcoin verdienen, obwohl die Arbeit für Bitcoin es möglicherweise nicht kostenlos mach





