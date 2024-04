Wie lief der Start in die Cannabis-legale Zeit in Bayern? Aus den Polizeipräsidien sind keine größeren Einsätze bekannt, auch in München verlief es ruhig. München - Der Beginn der Cannabis-Legalisierung in Bayern wurde von den Polizeipräsidien als unauffällig und still charakterisiert. Aus München wurde berichtet, dass es bisher „keine Verstöße im Zusammenhang mit dem CanG zu verzeichnen“ gab, so die dpa.

In der Oberpfalz wurden zwei Anzeigen wegen Überschreitung der Mengenauflagen des neuen Gesetzes registriert, wie ein Sprecher mitteilte. Am Dienstag konnten andere Polizeipräsidien in Bayern zunächst keine spezifischen Informationen zu Verstößen gegen Abstands- oder Mengenauflagen liefern. Den Presseabteilungen waren keine außergewöhnlichen oder markanten Fälle bekannt. „Das wird sich erst einmal alles einspielen müssen“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.Derzeit gibt es auch keinen Überblick über durchgeführte Kontrolle

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wann, wo und wie Cannabis legal wird – Was gilt ab AprilLange wurde darum gerungen, jetzt ist die endgültige Entscheidung gefallen: Konsum und Besitz von Cannabis in begrenzter Menge wird zum 1. April legal.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Cannabis-Samen kaufen - wo und wie legal?Der Konsum und Besitz von Cannabis ist in Deutschland noch illegal. Es sei denn, Sie haben ein Rezept, und das Marihuana wird als Medizin verwendet. Wie sieht es mit Hanf-Samen aus? Eigentlich auch nicht legal – eigentlich.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Wann, wo und wie Cannabis legal wird – Was gilt ab AprilLange wurde darum gerungen, jetzt ist die endgültige Entscheidung gefallen: Konsum und Besitz von Cannabis in begrenzter Menge wird zum 1. April legal.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Wo soll Cannabis verkauft werden?Deutschland hat die Cannabis-Legalisierung auf den Weg gebracht. Doch wo werden Interessierte das Hanf eigentlich herbekommen? Infos zum Thema Verkauf.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Cannabis-Legalisierung in Deutschland: NASDAQ-Titel Canopy Growth-, Tilray- und andere Cannabis-Aktien reagieren mit KurssprüngenAb dem 1. April ist der Besitz und Anbau von Cannabis unter bestimmten Vorgaben zum Eigenkonsum in Deutschland erlaubt. Die Cannabis-Legalisierung sorgt auch bei ausländischen Cannabis-Aktien für Kurssprünge.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Wo soll Cannabis verkauft werden?Deutschland hat die Cannabis-Legalisierung auf den Weg gebracht. Doch wo werden Interessierte das Hanf eigentlich herbekommen? Infos zum Thema Verkauf.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »