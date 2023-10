Wie konnte es so weit kommen? NFL-Institution steht am Abgrund

Nach dem Abgang von Superstar Aaron Rogers zu den New York Jets war klar, dass es für die Green Bay Packers in derDie 17:19-Niederlage gegen die Denver Broncos war der nächste Tiefschlag in einer schon jetzt besorgniserregenden Spielzeit. Gerade die neue und sehr junge Offensive bereitet den Packers Kopfschmerzen.Gegen die ebenfalls in der Krise steckenden Broncos zeigten sich die akuten Probleme der Packers deutlich.

In den 14 Jahren zuvor hatte der Quarterback den Packers aber eindeutig seinen Stempel aufgedrückt. Mit Rodgers erreichten die Packers elfmal die Playoffs und gewannen 2010 den Superbowl.Zudem heimste Rodgers zahlreiche individuelle Auszeichnungen ein. Beim Superbowl-Sieg wurde er auch zum MVP des Spiels gekürt. Zudem wurde er gleich viermal (2011, 2014, 2020 und 2021) zum MVP der NFL-Saison und zehnmal in den Pro Bowl gewählt.

Im ersten Spiel nach Rodgers lief für die Packers und Love noch alles nach Plan. Beim Erzrivalen, den Chicago Bears, feierte Green Bay einen überzeugenden 38:20-Erfolg. Doch an den guten Start konnten die Packers in den folgenden Wochen nicht mehr anknüpfen. Von den folgenden fünf Spielen konnte nur noch eins gewonnen werden (18:17 gegen die New Orleans Saints).Gerade die in Woche eins noch überzeugende Offensive kam ins Stocken, mit dem negativen Höhepunkt am vergangenen Wochenende gegen die Denver Broncos. headtopics.com

Emotionale Sportmomente und großes Entertainment live und on-demand auf dem Big Screen erleben – mit „sport1TV“, der neuen kostenlosen vernetzten TV-App von SPORT1 Dementsprechend ernüchternd zeigte sich Trainer Matt LaFleur nach dem Spiel. Seine Anpassungen, die er für die Offensive in der „Bye Week“ vorgenommen habe, habe „natürlich gar nicht funktioniert“, stellte der Trainer fest.Insgesamt verloren die Packers in den vergangen vier Spielen Halbzeit eins mit 6:63. In keinem der vier Spiele erzielten sie in den ersten beiden Vierteln mehr als drei Punkte.

