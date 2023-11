Wie KI die Musik revolutioniert: AI killed the Music-Star?

Schon immer wurde neue Technologie dazu benutzt, um Töne, Klänge und Geräusche zu produzieren und zu arrangieren. Synthesizer, Autotune, digitale Audio-Workstations und verschiedene Software-Tools sind gute Beispiele dafür, wie Technologie die Musiklandschaft im Laufe der Jahre geformt hat. Jetzt steht Musikern mit KI ein ganz neues Instrument zur Verfügung.

🎧 Welche Auswirkungen bringt die KI in Arbeitswelt, Bildung und Gesellschaft mit sich? Wie kann man künstliche Intelligenz selbst im Alltag nutzen? Und was passiert, wenn jeder Inhalt im Internet auch ein KI-Fake sein könnte? Im "KI Podcast" stellen sich Gregor Schmalzried, Marie Kilg und Fritz Espenlaub jede Woche den großen und kleinen Fragen der KI-Revolution – und trennen die Fakten vom Hype.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GAMESTAR_DE: Persona 5, aber wie Xcom: Tactica erklärt, wie sich die Rundentaktik-Kämpfe spielen werdenIn Persona 5 Tactica zieht ihr mit den aus Persona 5 bekannten Charakteren los, allerdings mit einem etwas anderem Gameplay. Denn das ist taktischer...

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Digitaler Nachlass: Wie werden Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether vererbt?Der digitale Nachlass ist ein umstrittenes, jedoch auch ein äußerst wichtiges Thema. Vor allem für Investoren von Kryptowährungen ist es wichtig, vorab Maßnahmen zu treffen, um das digitale Vermögen auch nach dem Ableben zu sichern.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

RTL_COM: Nach Tod von Adam Johnson: Wie DIESER Eishockey-Star einen ähnlichen Horror-Unfall überlebteUnfassbares Drama auf dem Eis!

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕

KINODE: Marvel- und „Star Wars“-Fans aufgepasst: Disney+ jetzt günstig wie nieWer sich für die größte Filmreihe aller Zeiten interessiert, kommt an einem Abo bei Disney+ kaum vorbei. Zum Glück gibt es das jetzt günstig..

Herkunft: KINOde | Weiterlesen ⮕

KINODE: „Star Wars“-Referenz: „Star Trek“-Serie macht sich über Disney und ihre Sci-Fi-Marke lustigNach langjährigen Differenzen zwischen „Star Wars“- und „Star Trek“-Fans äußerte nun eine „Star Trek“-Serie Kritik an „Star..

Herkunft: KINOde | Weiterlesen ⮕

KINODE: Wegen 23 Jahre altem Film: „Star Trek“-Star sah keine Schauspielzukunft für Tom HardyHeute zählt er zu den ganz großen Darstellern Hollywoods, doch am Set seines ersten Spielfilms konnte Tom Hardy einen seiner Co-Stars nicht..

Herkunft: KINOde | Weiterlesen ⮕