Wie kann man Hortensien überwintern?

führen können. Diese Schäden gehen oftmals mit dem Verlust der Hortensienblüte einher, insbesondere bei der ArtTraditionelle Sorten von Bauern- und Tellerhortensien besitzen in der Regel keine remontierenden Eigenschaften. Nach starken Frostschäden besteht somit die Gefahr, dass sie im nächsten Jahr keine Blüten bilden. Daher sollten neu gepflanzte Hortensien niemals ohne angemessenen Schutz überwintern.

Vom Frühjahr bis Juli können Hortensien gedüngt werden, während der winterlichen Ruheperiode benötigen Hortensien allerdings

