Wie gut sind Sonderangebote wirklich? Handelt es sich um echte Schnäppchen oder sehen die Deals nur günstig aus? Der ntv.de-Check zeigt echte Preiskracher und starke Rabatte., Wochen-Deals bei Aldi, Lidl & Co.: Lockangebote und echte Deals sind nur mit aufwändiger Recherche zu unterscheiden. Wir zeigen deshalb die Top-Schnäppchen aus dem Internet mit aktuellem Preis- und Qualitäts-Check. Hinweis: Preise und Verfügbarkeiten sind volatil.

Oft gelten die Deals nur kurz – bis der Vorrat an Ware aufgebraucht ist. Dieser Ticker wird täglich mehrfach aktualisiert. Das sind die aktuell besten Deals.Der Frühling rollt so langsam an und dann ist auch wieder die Rasenpflege wieder weit oben auf der Agenda. Einen praktischen Helfer gibt es dafür gerade bei Tink im Angebot. Der Gardena Mähroboter smart Sileno mäht eine Fläche von bis zu 400 qm und bietet dazu einige smarte Funktione

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Gulasch im Check: Wie viel Fleisch steckt in der Dosensuppe?WISO hat drei teure und drei billige Gulaschsuppen aus der Dose gecheckt. Nicht in allen Dosen steckt drin, was man von einer echten Gulaschsuppe erwarten würde.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Der Mann mit dem Kraftwerk im Keller: Obermeister der Würzburger Innung zeigt, wie Heizen gemeinschaftlich gehtSeit zwölf Jahren versorgt Werner Rath in Rieden bei Würzburg seine Nachbarschaft mit Wärme. Eine dezentrale Energieversorgung, die sich auch anderswo lohnen kann.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Wie politisch sind Streiks der Infrastruktur?: „Das Konzept der GDL ist fundamental oppositionell“Berufsgewerkschaften wie die Lokführervereinigung GDL streiken viel aggressiver, sagt der Arbeitsrechtler Richard Giesen. Die Schäden trage vor allem die Allgemeinheit. Er sieht einen Ausweg.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »