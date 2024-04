Wie gut ist der VfL Wolfsburg wirklich? Und wie weit ist er von seinem Ziel, dem internationalen Geschäft , perspektivisch entfernt? Der neue Trainer Ralph Hasenhüttl hat dazu eine klare Meinung.Getty Images"Wir haben eigentlich sehr viel mehr verdient. Sie werden mich auslachen, aber wir müssen Minimum acht Punkte mehr haben.

" Es war Teil der monatelangen Mär vom großen Pech und fehlenden Glück des VfL, das immer wieder gelieferte Alibi für die Mannschaft, die sich für ihre starken Leistungen einfach nicht belohnt habe. Mit Glück und Pech, das machte Kovac-Nachfolger Ralph Hasenhüttl schon bei seiner Antrittsrede klar, könne er in der Bewertung von Spielen nicht viel anfangen."Es gibt tatsächlich Augenblicke, wo das Momentum nicht auf deiner Seite ist und du dadurch Spiele verlierst", sagte der 56-Jährige."Deshalb muss man so am Rad drehen, dass man selber in die Lage kommt, das Glück zu erzwinge

