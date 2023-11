Wie geht es nach dem „Wumms“ für die Ampelregierung weiter?

Wie macht die ohnehin gebeutelte Ampelregierung nach dem „Wumms“ aus Karlsruhe weiter? Und was braucht Deutschland jetzt: Sparen oder Investieren? Oder beides? Und dann gibt es für die Ampelkoalition in einer Experten-Anhörung noch eine Reihe peinlicher Wahrheiten.und Grüne nun beklagen, haben sie selbst verursacht – und zwar wider besseres Wissen. Das ist eine der Erkenntnisse, den eine Reihe von Experten der Bundesregierung in einer Anhörung bescherten.

Eine weitere:Professor Dirk Meyer von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg unterbreitete den Bundestags-Haushältern dabei gleich eine ganze Reihe von konkreten Vorschlägen. Etwa: Weshalb lässt sich die Bundesregierung die Waffenhilfe an die Ukraine, die sie gerade von vier auf acht Milliarden verdoppelt hat, nicht zur Hälfte von Brüssel bezahlen? So macht es Oder: Das Bürgergeld, insgesamt zahlt der Bund 26 Milliarden pro Jahr, geht automatisch an eine Million geflüchtete Ukrainer. Der Satz wird erhöht, das kostet 1,4 Milliarden meh





