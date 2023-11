Wie die türkische Community auf den Erdogan-Besuch blickt

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt am Freitag erstmals seit drei Jahren nach Deutschland. Sein Besuch gilt als heikel. Es gibt nicht viele Menschen, die vom Bundespräsidenten zum Staatsbesuch empfangen werden — und noch weniger, die protestieren. Vor fünf Jahren sollte der Berliner Flughafen nach dem türkischen Präsidenten benannt werden, doch der Plan scheiterte.

FOCUSONLİNE: Erdoğan in Berlin: Wie ist seine Hetze gegen Israel zu deuten?Am 17. November kommt der türkische Präsident Erdoğan für einen Kurzbesuch nach Berlin. Doch sein Treffen mit Bundeskanzler Scholz wird von seinen kruden Aussagen Richtung Israel überschattet. Was genau hat Erdoğan in den letzten Jahren zum Nahost-Konflikt gesagt – und wie ist seine Hetze zu deuten?

FOCUSONLİNE

BERLİNERZEİTUNG: Warum Scholz es sich nicht leisten kann, Erdogan auszuladenDer bevorstehende Besuch von Recep Tayyip Erdogan in Deutschland wird von allen Seiten kritisiert. Er könnte jedoch mehr nützen als schaden. Ein Kommentar.

BERLİNERZEİTUNG

TRANSFERMARKT: „Bild“: Interne Vorwürfe gegen BVB-Coach Terzic – Community diskutiert über Taktik & TransfersMit drei sieglosen Spielen ging Borussia Dortmund in die Länderspielpause. Die Kritik an Trainer Edin Terzic wächst, die Transfermarkt-Community diskutiert.

TRANSFERMARKT

SWR3: Bewertungen bei Online-Shops und Suchmaschinen: Wie vertrauenswürdig sind sie?Wir ordnen für euch ein, inwiefern Bewertungen bei Online-Shops oder Suchmaschinen vertrauenswürdig sind und wie ihr echte Bewertungen von gekauften unterscheiden könnt.

SWR3

AİRLİNERS_DE: Wie die Billigflieger Osteuropa übernommen habenDie Konsolidierung unter den europäischen Fluggesellschaften ist in vollem Gange – und das schon seit geraumer Zeit. Vor allem in Osteuropa konnte man dabei beobachten, wie Punkt-zu-Punkt-Anbieter den Flag-Carriern die Märkte streitig machen, meist mit Erfolg. Ein Überblick.

AİRLİNERS_DE

FİLMSTARTS: Der beste 90er-Jahre-Film laut der FILMSTARTS-CommunityDie FILMSTARTS-Community hat den besten 90er-Jahre-Film gewählt. Erfahre, welcher Film es ist und warum die Meinung repräsentativ ist.

FİLMSTARTS