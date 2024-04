Wie die japanische Lebensphilosophie Ikigai Führungsfrauen zu Spitzenleistung und erfülltem Leben verhilft

Dr. Miriam von Felbert zeigt Führungsfrauen, wie die japanische Lebensphilosophie Ikigai das Geheimnis für Spitzenleistung und erfülltes Leben ermöglicht. Quiet-Quitting beschreibt eine Situation, in der sich Mitarbeiter innerlich von ihrer Arbeit zurückziehen, ohne die Firma offiziell zu verlassen. Sie erfüllen nur noch das Minimum ihrer Arbeitsanforderungen.

Bei Führungsfrauen kann dies oft durch das Gefühl entstehen, dass ihre Führungsqualitäten und Beiträge unzureichend anerkannt oder wertgeschätzt werden, was zu Frustration und dem Verlust der Motivation führt. Darüber hinaus kann Quiet-Quitting auch aus einem tieferen Sinnmangel resultieren, wenn die Arbeit nicht mehr als sinnvoll oder erfüllend empfunden wird. Dies kann das Gefühl verstärken, an einem Selbstverlust zu leiden und ein Leben zu führen, das hinter den eigenen wahren Ambitionen und Wünschen zurückbleibt. Miriam von Felbert ist Unternehmerin und Wissenschaftlerin

