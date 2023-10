Wie Darmbakterien die Psoriasis beeinflussen

Die Hauterkrankung Schuppenflechte, auch Psoriasis genannt, ist vor allem genetisch bedingt. In Schüben kommt es zu einem Hautausschlag (Plaques), der durch eine überschießende Immunreaktion entsteht. Dadurch werden verschiedene Entzündungsreaktionen ausgelöst. In der oberen Hautschicht (Epidermis) kommt es zur stark erhöhten Vermehrung von Hornzellen. Die Schuppenflechte ist bisher nicht heilbar.

Schwere Verlaufsformen der Psoriasis können auf Gelenke oder innere Organe übergreifen. Dann können Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken, notwendig werden. Da die Krankheit auch psychisch beeinflusst sein kann, helfen gegebenenfalls Entspannungstechniken wie

Eines weiß man mit Blick auf die Schuppenflechte und den Darm schon länger, wie die Hautärztin Dr. Isabel Fell erklärt:Der Darm ist der Sitz von etwa achtzig Prozent der Zellen unseres Immunsystems, die bei der Entstehung der Schuppenflechte eine Rolle spielen. Die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die den Menschen besiedeln, nennt man Mikrobiom. Gerade im Darm wird ihr Einfluss auf viele Krankheiten aktuell umfangreich untersucht. headtopics.com

Bei der Eingabe der E-Mail oder dem Passwort ist ein Fehler aufgetreten. Bitte überprüfe die Schreibweise und versuche es erneut. Bitte gib eine valide E-Mail Adresse ein. Sie muss ein @ beinhalten und eine existierende Domain (z.B. zdf.de) haben.Das Passwort muss mindestens einen Großbuchstaben enthalten.Das Passwort muss mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.Falls wir die angegebene Email-Adresse kennen, erhältst du in Kürze eine E-Mail von uns mit Infos, wie du dein Passwort zurücksetzen kannst.

Die Aktivierung deines Accounts hat leider nicht geklappt. Möglicherweise ist der Aktivierungslink bereits abgelaufen oder es gibt gerade technische Probleme.Altersprüfung durchführen?

Was von 1848 übrig blieb : Wie die Rechtsextremen lernten, die Revolution zu liebenNationalismus hatte seit 1945 in Europa keinen guten Ruf mehr. Doch die neuen rechten Parteien glauben, dessen Unschuld wiederentdeckt zu haben: In den Revolutionen von 1848. Dabei fälschen Meloni, Höcke und Co. die Geschichte. Weiterlesen ⮕

KI für die Schiene: Wie die Bahn 90.000 Minuten pünklicher werden willMit KI gelingt es der Bahn, Verspätungen in S-Bahn-Netzen stark zu reduzieren. Wie das funktioniert und ob es sich auf das gesamte Bahnnetz übertragen ließe. Weiterlesen ⮕

„Wir brauchen die Zahlen der Rettungsstellen“: Welche Berliner Kliniken behandeln wie viele Notfälle?Bis zu 1,3 Millionen Fälle im Jahr versorgen Berlins Rettungsstellen. Und der Druck wächst. Doch welches Krankenhaus wie viele Patienten behandelt, behält der Senat für sich. Weiterlesen ⮕

Starke Schwankungen am Markt und positive Wirtschaftsdaten aus den USADie vergangene Woche am Markt war von starken Schwankungen geprägt, verursacht durch enttäuschende Unternehmensergebnisse, die mehrheitlich negativ sanktioniert wurden. Gleichzeitig prasselten positive Wirtschaftsdaten aus den USA auf die Investoren ein, welche so interpretiert wurden, als dass die Fed die Zinssätze erneut anheben wird. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sind durch die wirtschaftlichen Sorgen etwas in den Hintergrund gedrängt worden, weshalb die Ölpreise unter die Marke von 90,- USD fallen konnte. Die Erhöhung der wöchentlichen US-Lagerbestände drückte die Preise ebenfalls. Ein Highlight der Woche war die Prognose der Internationalen Energieagentur, die einen Höhepunkt der globalen Ölnachfrage bis 2030 vorhersagt. In London blieb Kupfer trotz der noch undurchsichtigen Wirtschaftslage sowohl in China als auch Europa und den USA stabil. Neueste chinesische Statistiken zeigen allerdings einen Nachfragerekord im September. Die Tonne Kupfer wird mit derzeit mit rund 7.950,- USD gehandelt. Gold notierte zum Wochenschluss sogar bei über 2.000,- USD je Feinunze und untermauert damit seinen Status als sicherer Hafen. Weiterlesen ⮕

Hoffnung dank Donald Tusk und Arnold SchwarzeneggerUnsere Kolumnistin schöpft Hoffnung – dank des Populistenbesiegers Donald Tusk, aber auch dank des Muskelmanns Arnold Schwarzenegger. Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Man vergisst das so leicht, gerade wenn jetzt, wie beim Angriff auf Israel, die menschlichen Abgründe die Nachrichten bestimmen. Da kam mir der Wahlsieg vonin Polen gerade recht. Insbesondere die Erklärung für die unerwartete Mehrheit, die seine Oppositionskoalition gewonnen hat: Der Mann hat sich einfach auf seine Sachen konzentriert. Er hat es geschafft, nicht der PiS-Partei und ihren Spaltungsdebatten zu folgen, sondern er legte einen Hundert-Punkte-Plan vor und mobilisierte damit so viele Menschen wie lange nicht mehr, zur Wahl zu gehen. So wie es gelingen kann, Wähler vom Sonntagssofa zur Wahlurne zu bewegen, wenn sie nicht mit dem Gefühl daliegen: 'Ich weiß nicht mehr, wen ich wählen soll.' Ein Satz, den ich inständig höre, was auch daran liegt, dass die Ampelparteien sowie die Merz-CDU sich ideenlos von der AfD jagen lassen. Die beste Nachricht von Donald Tusk lautet: Der Rechtsruck in Europa muss kein Dominoeffekt sein. Krisen und schlechte Prognosen bedeuten eben nicht, dass wir uns zu Hause auf den Teppich legen und toter Hund spielen. Besuchte ich die Frankfurter Buchmesse, und was mich früher nur anstrengte, machte mir diesmal Hoffnung: Trubel, übervolle Gänge, weil Menschen nach wie vor Bücher lieben. Weiterlesen ⮕

Darum erfährt die Welt nicht, wie es Schumi gehtDer Nationalspieler könnte die Bayern demnach verlassen, wenn ein anderer DFB-Kollege im Gegenzug zu den Münchnern wechselt: Leverkusen-Star Florian Wirtz (20)! Laut Hamann wird der Bayer-Spielmacher nach der laufenden Saison zu den Bayern gehen. Weiterlesen ⮕