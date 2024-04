Wide Receiver der Kansas City Chiefs mit Marihuana im Lamborghini erwischt

Der Ärger für Rashee Rice rund um den schweren Verkehrsunfall in Dallas geht weiter. Nun wurde in seinem Lamborghini Marihuana gefunden. Dem Wide Receiver der Kansas City Chiefs droht rund um den schweren Verkehrsunfall in Dallas noch mehr Ärger. Wie NFL-Insider Dov Kleiman berichtet, wurden in dem Lamborghini , den Rice fuhr, 10,8 Gramm Marihuana gefunden. Laut der Polizei von Dallas ist dies in Texas eine Menge, die mit einer Gefängnisstrafe geahndet wird.

Von dem Crash selbst mal ganz abgesehen. Über seinen Anwalt hatte Rice am Mittwoch bekanntgegeben, dass er einer der Fahrer im Rahmen des Unfalls war. Zuvor hatte sich der Super-Bowl-Sieger der Polizei gestellt - und sich bei den Opfern des Unfalls entschuldigt. Im Zusammenhang mit dem Unfall am Samstagabend in Dallas hatte die Polizei nach Rice gesucht

Rashee Rice Kansas City Chiefs Lamborghini Marihuana Verkehrsunfall Dallas

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ransport / 🏆 80. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NFL: Kansas City Chiefs verpflichten mit Marquise Brown wohl neuen Receiver für Patrick MahomesMit der Free Agency haben einige neue Stars den Weg in die AFC North gefunden. Kann eines der Teams den Kansas City Chiefs den Weg zu ihrem dritten Super-Bowl-Titel in Folge versperren?

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

NFL: Kansas City Chiefs holen mit Marquise Brown wohl neuen Receiver für Patrick MahomesMit der Free Agency haben einige neue Stars den Weg in die AFC North gefunden. Kann eines der Teams den Kansas City Chiefs den Weg zu ihrem dritten Super-Bowl-Titel in Folge versperren?

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Kansas City Chiefs: Schwerer Verkehrsunfall - Polizei sucht Receiver Rashee RiceTravis Kelce holt seine Taylor Swift sogar mit auf den Golfplatz - und rockt kräftig zum Hit seines Lieblings ab.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Kansas City Chiefs: Schwerer Verkehrsunfall - Polizei sucht Receiver Rashee RiceTravis Kelce holt seine Taylor Swift sogar mit auf den Golfplatz - und rockt kräftig zum Hit seines Lieblings ab.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

NFL Free Agency: Wie geht es weiter mit Wide Receiver Chase Claypool?Mit diesem Aprilstreich hat Quarterback-Star Joe Burrow wohl nicht gerechnet.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

NFL: Kansas City Chiefs traden Star-Verteidiger L'Jarius Sneed zu den Tennessee TitansWas der Wide Receiver wohl dazu sagen wird.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »