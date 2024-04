Wide-Leg-Jeans mit Strass: Der neue Trend auf den Jeanshosen

In den kommenden Monaten darf es auf den Jeanshosen ordentlich funkeln: Mit Strass besetze Wide-Leg-Jeans gehören jetzt zu den Trend s. So langsam hat sich 2024 wirklich jeder an den Trend mit den weit ausgestellten Hosenbeinen gewöhnt. Wide-Leg-Jeans sind einfach ultrabequem und sehen dazu extrem lässig aus. Auf diese Vorzüge sollte man beim Styling eben nie wieder verzichten.

In diesem Jahr erleben Wide-Leg-Jeans jedoch ein funkelndes Revival: Mit Strass und anderen glitzernden Applikationen besetzteDer Reiz dieser glitzernden Wide-Leg-Jeans liegt ganz klar in ihrer Kombination aus Komfort, Stil und Glamour. Sie vereinen die Lässigkeit der klassischen Wide-Leg-Jeans mit funkelnden Details, die jedem Outfit eine extravagante Note verleihen. Ob dezent mit subtilen Glitzerakzenten oder auffällig mit funkelnden Pailletten verziert - diese Hosen sind ein echter Blickfang und setzen ein modisches Statemen

Wide-Leg-Jeans Strass Trend Jeanshosen Glitzer Applikationen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



brigitteonline / 🏆 23. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Jennifer Lopez: Zu Wide-Leg-Jeans trägt sie im Frühling 2024 Plateau-PeeptoesLiebesfilme und Rom-Coms leben von Beziehungen. Ohne sie wären die Geschichten und Handlungen ziemlich sinnlos. Das beweisen auch die zahlreichen Liebeskomödien, in denen Jennifer Lopez schon mitgespielt hat. Sei es 'Wedding Planner – Verliebt, verlobt, verplant' mit Matthew McConaughey, 'Manhattan Love Story' mit Ralph Fiennes oder 'Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick' mit Owen Wilson. Auch privat weiß die Schauspielerin um die Macht perfekter Partnerschaften – und dabei ist nicht etwa die Rede von ihrer Ehe mit Ben Affleck. Vielmehr ist damit ihr Gespür für modische Bindungen gemeint. So stellt Jennifer Lopez jetzt eindrücklich unter Beweis, dass nostalgische Plateau-Peeptoes ihr Comeback erleben – wenn sie mit Wide-Leg-Jeans kombiniert werden

Herkunft: VOGUE_Germany - 🏆 122. / 50 Weiterlesen »

Jeans-Trend 2024: Diese Jeans ist die einzige, die wir jetzt brauchenJeans-Trend 2024: Die French-Girls gelten als die Fashion-Vorbilder in der Modewelt. Welchen Jeans-Klassiker sie als Mode-Basic nicht mehr aus dem Schrank...

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Jeans-Trend 2024: Diese Jeans ist die einzige die wir jetzt brauchenJeans-Trend 2024: Die French-Girls gelten als die Fashion-Vorbilder in der Modewelt. Welchen Jeans-Klassiker sie als Mode-Basic nicht mehr aus dem Schrank...

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

LEG Immobilien-Aktie legt zu: Exane stuft LEG-Aktie von 'Neutral' auf 'Outperform' hochAktien aus dem europäischen Immobiliensektor waren am Mittwoch in einem positiven Marktumfeld relativ stark gefragt.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Wie bei Jennifer Lopez: 3 alltagstaugliche Baggy-Jeans-Looks für Frauen ab 50Eine Baggy-Jeans, viele Styling-Möglichkeiten: Jennifer Lopez zeigt, wie die angesagte Denim-Hose auch für Frauen über 50 alltagstauglich wird.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

NFL Free Agency: Wie geht es weiter mit Wide Receiver Chase Claypool?Mit diesem Aprilstreich hat Quarterback-Star Joe Burrow wohl nicht gerechnet.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »