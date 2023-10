'Wichtiges Objekt an Westküste': Ukraine meldet 'erfolgreichen' Angriff auf Krim-Luftabwehr

Bei einem Angriff mit Wasserdrohnen und Raketen hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim einen Stützpunkt der russischen Flugabwehr getroffen. Es sei "erfolgreich ein strategisch wichtiges Objekt der Flugabwehr an der Westküste" der von Russland 2014 annektierten Krim beschossen worden, teilen die Streitkräfte mit.

Russland nutzt die Krim als Nachschubbasis für seinen mehr als 20 Monaten andauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine. In den vergangenen Wochen hat Kiew verstärkt militärische Ziele auf der Krim attackiert. Unter anderem wurden dabei eine wichtige Kriegswerft, Marineschiffe und der Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte schwer beschädigt.

Russland hatte die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel 2014 völkerrechtswidrig annektiert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert eine "vollständige Deokkupation" des Territoriums seines Landes. headtopics.com

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 11:40 Ukraine verkündet 'erfolgreichen' Schlag gegen russische Luftabwehr auf der Krim +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg: Kiew führt Drohnen- und Raketenangriff auf Krim ausKiew führt Drohnen- und Raketenangriff auf die Krim aus. Bei den Kämpfen um die ostukrainische Stadt Awdijiwka gibt es auf russischer Seite viele Verluste geben. Die Ukraine will ab 2025 kein russisches Gas mehr an Europa weiterleiten. Alle News zum Krieg in der Ukraine im Ticker. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 12:48 Moskau meldet Abschuss von Marschflugkörpern mit Ziel Krim +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 04:04 Ukraine: Ein Verletzter nach Angriff auf Cherson +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕

Krieg gegen die Ukraine - Russland attackiert Ukraine mit KampfdrohnenRussland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Kampfdrohnen angegriffen. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg: Ukraine will kein Gas mehr aus Russland an Europa weiterleitenBei den Kämpfen um die ostukrainische Stadt Awdijiwka gibt es auf russischer Seite viele Verluste geben. Die Ukraine will ab 2025 kein russisches Gas mehr an Europa weiterleiten. Alle News zum Krieg in der Ukraine im Ticker. Weiterlesen ⮕