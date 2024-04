Wichtiger Zeuge im Fall Maddie erkrankt an Krebs

Die Aussagen des Helge B. machten Christian B. zum Hauptverdächtigen im Fall Maddie . Nun soll der wichtige Zeuge an Krebs erkrankt sein. Was bedeutet das für einen möglichen Prozess ? Womöglich wird Helge B. seine Aussagen in einem Prozess nicht mehr selbst vorbringen können: Wie mehrere britische Boulevard-Medien übereinstimmend berichten, soll der 53-Jährige an Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium erkrankt sein. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig sieht Christian B.

im Fall Maddie als verdächtig, erhob bislang aber keine Anklage. Wann und ob es zu einem Prozess kommt, ist derzeit unklar. Helge B. hatte zuletzt unter anderem ausgesagt, dass Christian B. bei einem Treffen im Jahr 2008 angedeutet haben soll, etwas mit der Entführung der damals dreijährigen Britin zu tun gehabt zu haben. „Sie hat nicht einmal geschrien“, soll der Tatverdächtige zu Helge B. gesagt haben. Lautaber mit, dass die aufgezeichneten Aussagen des Helge B. bei Bedarf verlesen werden könnte

Fall Maddie Zeuge Krebs Prozess Verdächtiger

