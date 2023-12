Wichtige Ereignisse in der kommenden Woche

In großen Schritten gehen wir Heilig Abend entgegen. Während die Weihnachtsrally letzte Woche bereits voll im Gange war und der DAX® ein neues Allzeithoch erreichte, werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Ereignisse in der kommenden Woche. Besonders im Fokus stehen die Zentralbanken Montag: Die Handelswoche startet vergleichsweise ruhig und es stehen zu Beginn keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender.

Spannend wird es jedoch, wenn eines der echten Silicon Valley Urgesteine Oracle seine Quartalszahlen für das 2. Quartal des Fiskaljahres 2024 publiziert. Dienstag: Am Dienstag geht es dann weiter, wenn wir uns um 8:00 Uhr (deutscher Zeit) Arbeitsmarktdaten aus dem Vereinigten Königreich erreichen. Weiter geht es dann um 14:30 Uhr, wenn in den USA der Verbraucherpreisindex veröffentlicht wird. Den Abschluss des Tages macht dann Carl Zeiss Meditec, diese publizieren ihr Quartalsergebnis für das vierte Quartal des laufenden Geschäftsjahr





FN_Nachrichten » / 🏆 88. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Aldi verkauft diese Woche ein Produkt, das jeder mit Gasheizung besitzen sollteIn vielen Haushalten ist eine klassische Gasheizung verbaut. Im Normalfall sind Gasheizungen sehr sicher und sorgen viele Jahre für ein warmes Zuhause. Wenn etwas mit der Gasheizung nicht stimmt, merkt ihr es oft gar nicht. Für den Fall bietet Aldi diese Woche einen Kohlenmonoxidmelder günstiger an.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Semaglutid senkt Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse bei Nicht-DiabetikernEine neue Studie zeigt, dass das Medikament Semaglutid nicht nur Diabetikern beim Gewichtverlieren hilft, sondern auch das Risiko für schwere kardiovaskuläre Ereignisse bei Nicht-Diabetikern senkt.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Chimpzee sammelt mehr als 2 Millionen Dollar ein und bietet Anlegern ein passives EinkommenDas Projekt Chimpzee hat bereits mehr als 2,3 Millionen Dollar eingeworben und bietet Anlegern ein passives Einkommen. Gleichzeitig ermöglicht es ihnen, die Welt positiv zu verändern, indem sie an Organisationen spenden, die Tiere retten und den Klimawandel bekämpfen. Die letzte Phase des Vorverkaufs hat begonnen, was die letzte Chance ist, sich zu positionieren, bevor der Token auf den Markt kommt und in die Höhe schießt. Chimpzee hat mehr als 2 Millionen Dollar eingenommen und die Investoren stürzen sich darauf, Early Adopters zu werden. Das Web3-Projekt zeigt bereits jetzt auf verdammt gute Weise, dass das Web3 für das Allgemeinwohl genutzt werden kann.

Herkunft: de_cryptonews - 🏆 65. / 61 Weiterlesen »

AHA-Kongress : Erstmals gezeigt: Semaglutid reduziert auch kardiovaskuläre EreignisseBelege dafür, dass Maßnahmen zur Gewichtsreduktion auch kardiovaskulären Ereignissen vorbeugen, fehlten bisher. Semaglutid hat eine entsprechende präventive Wirksamkeit nun erstmals in einer großen Studie unter Beweis gestellt.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »

Jan Ullrichs Geständnis: Ein Meilenstein oder nur ein formaler Schritt?Hajo Seppelt ordnet das späte Geständnis von Jan Ullrich im Interview ein und betrachtet dessen zögerlichen Umgang mit der eigenen Vergangenheit als Beispiel für Gefahren des Hochleistungssports.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Bundesregierung muss wichtige Projekte neu finanzierenSeit das Bundesverfassungsgericht 60 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) gestrichen hat, muss die Bundesregierung viele Projekte neu finanzieren. Verbraucher spüren die Auswirkungen im Geldbeutel. Eine Reform der Schuldenbremse scheint wahrscheinlich.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »