Who you gonna call? Bullshit-Busters! Wir räumen auf mit Mythen, Lügen und falschen Versprechungen. Tagein, tagaus bekämpfen wir den Bullshit der digitalen Welt. Und wir kämpfen für Eure Grund- und Freiheitsrechte. In den kommenden Wochen, welchen Bullshit wird dieses Jahr aufgedeckt und bekämpft haben. Im Folgenden berichtet Markus von seinem Kampf gegen die Chatkontrolle und falsche Mythen aus Brüssel.

Lügen, Desinformation und irreführende Aussagen galten lange Zeit das Geschäft von shady Trollfabriken und zwielichtigen Desinformationstruppen. Inzwischen aber betreibt selbst die EU-Kommission dieses Geschäft. Sie trommelt für die sogenannteDer Gesetzvorschlag der Kommission sieht vor, die Daten und private Online-Kommunikation jeder einzelnen EU-Bürger:in fortwährend auszuspähen. Selbst vor verschlüsselten Chatnachrichten macht die Kommission nicht halt – sie will einfach auf den Geräten direkt vor der Verschlüsselung durchsuchen, auch wenn sie das nicht zugibt. Eine Politikerin tut sich in diesem Kampf besonders hervor: Ylva Johansson, die unbelehrbare EU-Innenkommissari





netzpolitik_org » / 🏆 56. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

EU-Kommission: EU-Kommission empfiehlt Beitrittsverhandlungen mit UkraineBrüssel - Die EU-Kommission empfiehlt die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Vor der ersten Gesprächsrunde soll das Land allerdings

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Who you gonna call? Bullshit-Busters!Wir räumen auf mit Mythen, Lügen und falschen Versprechungen. Tagein, tagaus bekämpfen wir den Bullshit der digitalen Welt. Und wir kämpfen für Eure Grund- und Freiheitsrechte. In den kommenden Wochen berichten wir Euch in kurzen Beiträgen, welchen Bullshit wird dieses Jahr aufgedeckt und bekämpft haben. Den Anfang machen Ingo und sein Kampf gegen den Bullshit des Überwachungskapitalismus.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

E-Auto: Diese Akku-Mythen sollten euch nicht aus der Ruhe bringenDer Kauf eines neuen Autos will wohl überlegt sein. Das gilt erst recht, wenn es zum ersten Mal ein Elektroauto sein soll. Mythen rund um E-Autos und ihre Akkus sind dabei oft geeignet, Käufer zu verunsichern. Wir haben uns sechs Akku-Mythen genauer angesehen und verraten, warum ihr euch davon nicht abbringen lassen solltet.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Renten-Irrtümer: Diesen Mythen sollten Sie nicht glaubenUm die Rente ranken sich viele Irrtümer und Mythen. Damit Sie diesen nicht auf den Leim gehen, stellen wir sie in diesem Artikel richtig.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Darryn Binder: «Ich will nicht über 'bullshit' reden»«Ich wäre dumm gewesen, wenn ich nicht zugegriffen hätte», sagte Darryn Binder über seinen überraschenden Wechsel in die MotoGP-WM mit WithU-Yamaha. Die Kritik der Fahrerkollegen interessiert ihn nicht.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Diese Woche bei 'B:REAL': Die Wahrheit übers LügenMünchen (ots) - - Wegen wem machte Melody Haase wirklich den Schwangerschaftstest?- Lügenprinzessin Xenia fliegt auf- 'Ex on the Beach'-Paar Germain und Jessi ziehen zusammen- 'B:REAL - Echte Promis, echtes

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »