WHO verliert erneut Kontakt zu Mitarbeitern im Schifa-Krankenhaus

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eigenen Angaben zufolge erneut den Kontakt zu ihren Mitarbeitern im Schifa Krankenhaus verloren. »Die Berichte über das Eindringen des Militärs in das Shifa-Krankenhaus sind sehr besorgniserregend«, schrieb WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Man sei »extrem besorgt« über die Sicherheit von Patienten und Personal.

Die Organisation hatte eigenen Angaben zufolge den zuvor schon einmal unterbrochenen Kontakt zwischenzeitlich am Sonntag wiederhergestellt.Reports of military incursion into Al-Shifa hospital are deeply concerning.We’ve lost touch again with health personnel at the hospital. We’re extremely worried for their and their patients’ safety.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 15, 2023Mehrere Treffer im Komplex des Schifa-Krankenhauses vom vergangenen Freitag sind einer Recherche der »New York Times« zufolge möglicherweise durch israelischen Beschuss verursacht worden. Das schreibt die Zeitun

ZDFHEUTE: Israelische Armee führt Razzia im Al-Schifa Krankenhaus in Gaza durchDie israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine Razzia im Al-Schifa Krankenhaus in Gaza durchgeführt. Es handle sich um eine gezielte Operation gegen die Hamas.

DERSPİEGEL: Israelische Armee greift Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen anDie israelische Armee hat das Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen angegriffen und einen bestimmten Bereich des Krankenhauses zerstört. Die Behörden im Gazastreifen wurden vor dem Angriff gewarnt. Die Gesundheit sbehörde macht die israelischen Truppen und US-Präsident Joe Biden verantwortlich.

NTVDE: Mediziner und Dolmetscher dabei: Israels Streitkräfte dringen in Schifa-Krankenhaus einMan sei gezwungen, 'vorsichtig und präzise' gegen Hamas-Infrastruktur in Krankenhäusern vorzugehen, sagt Israel s Militärsprecher am Abend. Wenige Stunden später ist es so weit: Israel ische Soldaten rücken ins Schifa-Krankenhaus vor. Unter der größten Klinik des Gazastreifens wird die Kommandozentrale der Hamas vermutet.

NTVDE: Israelische Soldaten dringen in Schifa-Krankenhaus ein Israel ische Soldaten sind in einen Teil des Schifa-Krankenhaus es im Gazastreifen eingedrungen und führen eine Operation gegen die Hamas durch. Es kam zu Gefechten mit getöteten Hamas-Kämpfern.

