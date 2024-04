Whiskey-Brennerei im ehemaligen Gefängnis von Belfast eröffnet

📆 04.04.2024 13:52:00

📰 nwnews ⏱ Reading Time:

23 sec. here

9 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 37%

Publisher: 68%

Whiskey,Brennerei,Gefängnis

In Belfast hat eine Whiskey-Brennerei im ehemaligen Crumlin Road Gaol eröffnet. Touristen können die Destillerie besichtigen und an geführten Touren teilnehmen. Das Gefängnis, das über 150 Jahre in Betrieb war, ist heute eine Location für kulturelle Events und Veranstaltungen. Besucher können die bedrückende Geschichte des Ortes erkunden und die Zelle der Verdammten besichtigen.