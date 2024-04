Whiskey-Brennerei eröffnet in ehemaligem Gefängnis in Belfast

Das Gefängnis Crumlin Road Gaol wurde 1996 stillgelegt und ist heute Museum und Location für kulturelle Events und Veranstaltungen. Einst war das Crumlin Road Gaol ein berüchtigter Ort. Todesurteile wurden hier vollstreckt. Heute ist es Erinnerungsort, Eventlocation und nun auch Heimat einer Brennerei , die besichtigt werden kann. In einem einst berüchtigten Gefängnis von Belfast hat eine Whiskey - Brennerei eröffnet.

Touristen in der nordirischen Hauptstadt können die Destillerie der Marke McConnell's im Crumlin Road Gaol auf geführten Touren besichtigen – Verkostung des Hochprozentigen inklusive. Darauf weist Tourism Ireland hin. Das Crumlin Road Gaol war ab 1845 für mehr als 150 Jahre als Gefängnis im Betrieb – 1996 wurde es stillgelegt, heute ist es eine Location für kulturelle Events und Veranstaltunge

