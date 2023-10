Whatsapp: Wie kommen diese Fotos in meine Smartphone-Galerie?

automatisch auch in der Smartphone-Galerie speichern und anzeigen. Zur Erinnerung: Die Galerie ist der Ort, an dem die Handykamera Fotos und Videos ablegt.AnzeigeAnzeige Aber zurück zur Auto-Speicherfunktion von Whatsapp. Die ist praktisch, wenn ...

So macht ihr euer Xiaomi-Handy einfach schnellerDer chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi bietet unzählige Modelle in Deutschland an. Viele davon laufen sehr gut, doch bei manchen Smartphones muss man etwas nachbessern, um eine höhere Leistung zu erhalten. Wie bei Samsung sind auch bei Xiaomi oft die Animationen verantwortlich dafür, dass das Smartphone nicht flüssig läuft. Grundsätzlich wäre das Smartphone dazu in der Lage, doch die Oberfläche sorgt dafür, dass das eben nicht der Fall ist. Das betrifft eher Smartphones der Mittelklasse, doch die sind auch besonders beliebt. Es gibt aber eine Möglichkeit, um euer Xiaomi-Handy spürbar schneller zu machen. Ihr könnt die Animationen einfach ausschalten. Dadurch werden viel weniger Animationen angezeigt, die dann natürlich auch nicht ruckeln können. So fühlt sich das Smartphone deutlich flotter an. Dazu müsst ihr bei Xiaomi wie folgt vorgehen: Einstellungen Weitere Einstellungen Bedienungshilfen Sehen Animationen entfernen Oben im Video zeigen wir euch das Ergebnis. Für wen eignet sich die Funktion zum Animationen ausschalten? Die Möglichkeit, Animationen auszuschalten und so das Smartphone zu beschleunigen, ist natürlich optional. Läuft euer Xiaomi schnell oder euch stören die nicht immer flüssig laufenden Animationen nicht, dann müsst ihr gar nichts machen. Wenn euch unnötige Animationen, die zudem nicht sauber laufen, aber auch so stören wie mich, dann probiert es aus. Weiterlesen ⮕

Bildersynchronisation und -verwaltung mit Android Smartphone und Office 365Ein verzweifelter Nutzer sucht nach einer Lösung für die Synchronisation und Verwaltung von Bildern. Er besitzt ein Android Smartphone und einen Office 365 Account mit 1 TB Speicherplatz auf OneDrive. Weiterlesen ⮕